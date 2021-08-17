Прием заявок окончен. Сколько компаний захотели стать "вежливыми" коллекторами

Заявки на получение коллекторских лицензий подали 64 компании / Фото: Сегодня
Компании, которые планируют получить статус коллекторских, закончили подавать документы в Национальный банк Украины (НБУ). Решение о выдаче им лицензий будет приниматься в течение месяца. Всего коллекторами захотели стать 64 фирмы, из них:
- 12 небанковских финансовых учреждений;
- 52 юридических лица без лицензий на предоставление финансовых услуг.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Регулятор напомнил, что только компании, которые будут внесены в реестр, смогут предоставлять коллекторские услуги. Проверить, если ли у компании лицензия, сможет любой желающий.
"В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября кредитор будет обязан досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом", – отметили в НБУ.
Лицензия стоит 24 тысячи гривен.
Новые правила для коллекторов
Еще 14 июля вступили в силу квалификационные требования к коллекторам, которые составил Нацбанк. По сути, коллекторам предложили "этический кодекс", за нарушение которого будут наказывать штрафами и исключением из Реестра коллекторских компаний.
Коллекторов, среди прочего, обязали:
- разговаривать на украинском языке;
- быть вежливыми;
- общаться с должником не более пяти минут;
- не звонить по ночам;
- не обращаться к людям, которые не имеют отношения к долгу (родственникам, знакомым), без получения согласия на обработку персональных данных.
За нарушения начнут наказывать. Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 102 тыс. грн и исключение из Реестра коллекторских компаний. Если коллектор минимум дважды в течение года нарушил такие требования, кредитор должен расторгнуть договор с ним и сообщить об этом в Национальный банк.
Напомним, ранее у Национального банка появилась новая стратегия.
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