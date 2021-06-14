Президента МАУ будут судить: в чем его обвиняют

Следствие длилось около двух лет – детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела о якобы коррупции руководителя авиакомпании

Евгений Дыхне. Фото: facebook.com/eugenedihne

Сегодня президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне вручили обвинительный акт по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением. Об этом говорится в заявлении его адвокатов в Facebook.

В чем обвиняют Дыхне

Евгений Дыхне. Фото: facebook.com/eugenedihne

Обвинительный акт охватывает период времени, когда Дыхне работал в должности и.о. директора аэропорта "Борисполь" (2016 – 2017 годы). Следователи считают, что он якобы вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещением и предоставлять услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами.

Следствие длилось около двух лет. Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела.

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Что говорит защита президента МАУ

Адвокаты отмечают, что в терминале D не было атрибутов современного аэропорта, которые являются необходимыми и удобными для пассажиров: аптек, киосков с прессой и сувенирами, кафе, касс авиакомпаний и туристических фирм, железнодорожных касс и т.д.

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Евгений Дыхне принял решение для избежания кризиса. Задолго до начала его работы в должности и.о. директора аэропорта "Борисполь" предприятие использовало предварительные договоры аренды как инструмент для эффективной работы в условиях затягивания конкурсов ФГИУ на аренду помещений. По сути, это договоры о намерениях арендовать помещение после прохождения конкурса ФГИУ. Более того, с 2012 года аэропорт подписал более 100 подобных договоров и ни один из них не был признан недействительным в суде.

"Евгений Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту "Борисполь" или государству, но своими эффективными действиями предотвратил это. В противном случае помещения бы пустовали, плата за них не начислялась, аэропорт тратил бы деньги на их содержание. Дыхне имел все юридические основания считать, что действовал законно, подписывая договоры",- говорится в заявлении адвокатов.

Напомним, МАУ обновила права на полеты в Грецию. Стали известны условия въезда в страну для украинцев.