Правительству нужны средства в бюджет: Южанина о быстрой продаже завода "Большевик"

Почему вокруг завода "Большевик" разгорелся скандал / Фото: Коллаж: Сегодня
Общество в Украине не готово к продаже больших комплексов, как завод "Большевик" и правительство намеренно настаивает на скорейшей процедуре, чтобы получить хоть какие-то деньги в бюджет.
Про это заявила депутат от Евроролидарности Нина Южанина в эфире телеканала "Украина 24".
"И мне показалось что правительство настаивает на том, что чем быстрее продать и хотя бы какие-то средства взять в бюджет, не говоря о тех основных принципах и моделях, которые могли бы быть в других более успешных странах, которые также продавали такие огромные комплексы".
По словам Южаниной, для честной приватизации существуют лишь пара критериев и они вполне выполнимы:
- прозрачная и открытая система торгов;
- рыночная цена активов,
- принцип неприкосновенности собственности,
- четкие инвестиционные обязательства
Депутат подчеркнула, что спрашивала у главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченка о том, могли ли принимать участие другие компании, которые также имеют большие средства и возможности для создания чего-то нового, а не только жилых комплексов.
"Неужели такой лакомый кусок – центр Киева не заинтересовал других? Странно было объяснение: оценку проводила одна из международных компаний из большой четверки. О том, что проводятся торги, якобы все время звучали объявления все к этому готовились. у нас в обществе существует недоверие к проведению торгов и никакой иностранный инвестор не хочет сюда заходить, так это виноваты мы", – заявила женщина.
Продажа завода "Большевик"
Завод "Большевик" пустили с молотка 27 октября 2021 года за 1,42 млрд грн. Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль и назвал это стартом Большой приватизации.
Победителем аукциона стала компания "Дженерал коммерс", а стартовой ценой была цифра в 1,389 млрд. грн.
Теперь у нового владельца есть 10 дней для того, чтобы подписать договор и месяц для уплаты полной суммы и получения одобрения Антимонопольного комитета.
Однако такое решение вызвало возмущение, поскольку в конкурсе принимали участие только три неизвестных на строительном рынке компании.
А две из них (включая формального победителя) связаны друг с другом. Подозрения у общества вызывает и фактически не изменившаяся цена с момента начала торгов.