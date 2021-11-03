Правительству нужны средства в бюджет: Южанина о быстрой продаже завода "Большевик"

Почему вокруг завода "Большевик" разгорелся скандал / Фото: Коллаж: Сегодня

Общество в Украине не готово к продаже больших комплексов, как завод "Большевик" и правительство намеренно настаивает на скорейшей процедуре, чтобы получить хоть какие-то деньги в бюджет.

Про это заявила депутат от Евроролидарности Нина Южанина в эфире телеканала "Украина 24".

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"И мне показалось что правительство настаивает на том, что чем быстрее продать и хотя бы какие-то средства взять в бюджет, не говоря о тех основных принципах и моделях, которые могли бы быть в других более успешных странах, которые также продавали такие огромные комплексы".

По словам Южаниной, для честной приватизации существуют лишь пара критериев и они вполне выполнимы:

прозрачная и открытая система торгов;

рыночная цена активов,

принцип неприкосновенности собственности,

четкие инвестиционные обязательства

Депутат подчеркнула, что спрашивала у главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченка о том, могли ли принимать участие другие компании, которые также имеют большие средства и возможности для создания чего-то нового, а не только жилых комплексов.

"Неужели такой лакомый кусок – центр Киева не заинтересовал других? Странно было объяснение: оценку проводила одна из международных компаний из большой четверки. О том, что проводятся торги, якобы все время звучали объявления все к этому готовились. у нас в обществе существует недоверие к проведению торгов и никакой иностранный инвестор не хочет сюда заходить, так это виноваты мы", – заявила женщина.

Продажа завода "Большевик"

Завод "Большевик" пустили с молотка 27 октября 2021 года за 1,42 млрд грн. Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль и назвал это стартом Большой приватизации.

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Победителем аукциона стала компания "Дженерал коммерс", а стартовой ценой была цифра в 1,389 млрд. грн.

Теперь у нового владельца есть 10 дней для того, чтобы подписать договор и месяц для уплаты полной суммы и получения одобрения Антимонопольного комитета.

Однако такое решение вызвало возмущение, поскольку в конкурсе принимали участие только три неизвестных на строительном рынке компании.

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А две из них (включая формального победителя) связаны друг с другом. Подозрения у общества вызывает и фактически не изменившаяся цена с момента начала торгов.