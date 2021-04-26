Правила начислений субсидий изменили – у кого отберут помощь

Каждый год с 1 мая в Украине пересматривают перечень заявителей на коммунальные субсидии. Обычно это не означает ничего особенного – всего лишь стандартная процедура. Но не в этом году. Кабмин решил, что проверять претендентов на субсидии нужно тщательнее. Те, кто положил в банк крупную сумму под проценты или купил иностранную валюту, с субсидией могут попрощаться.

За что еще могут лишить помощи, узнавали новости "Сегодня". Текст самого постановления до сих пор не обнародован, а потому информацию о новых правилах назначения субсидий пришлось собирать по крупицам.

За что будут отбирать субсидии?

Наличие банковского депозита на сумму свыше 56 тыс. грн. Это сумма выше 25 прожиточных минимумов.

Но есть нюанс: в Украине действует закон о банковской тайне. То есть информация о депозитах должна быть закрыта для третьих лиц, объясняет глава комитета экономистов Украины Андрей Новак. Поэтому он считает инициативу Кабмина не только антисоциальной, но и нелегитимной с точки зрения права.

Покупка валюты, товаров или услуг на 50 тыс. гривен.

"Мы обнаружили, что за прошлый год 830 получателей субсидий купили валюты на 139,9 млн грн", – объяснил это правило замминистра финансов Роман Ермоличев.

Для справки: в Украине субсидии получают около 4 млн человек. Но из-за 830 недобросовестных лиц тщательно проверять всех. А значит, кого-то могут лишить государственной помощи. При этом совершенно не ясно, как будут отслеживать клиентов обменников – по закону, физлица могут обменивать валюту на 150 000 гривен без предъявления паспорта.

Поездки за границу. Деталей по этому пункту пока нет, а он настораживает едва ли не больше других, говорит министр соцполитики (2016-2019 гг.) Андрей Рева.

"У нас же есть государственная программа – лечение за рубежом детей. В том числе трансплантация. И что, если семья поехала, она не нуждается в субсидии?", – недоумевает бывший министр.

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Другие проблемы

Есть еще одно нововведение: правительство отменило комиссии, которые позволяли назначать субсидии в отдельных случаях.

По подсчетам Андрея Ревы, только в Винницкой области в этот отопительный сезон из 36 тыс. субсидий через спецкомиссии назначили 19 тыс. То есть, если бы комиссий не было, все эти семьи получили бы отказ. Но у Кабмина другая логика – там уверяют, что комиссии все равно ничего не решают:

"Какие решения принимают комиссии? В основном это два аспекта. Первый: предоставление субсидий на сверхурочную площадь. Семья проживает в помещении больше норматива. Это почти половина комиссионных дел. Если мы принимаем эти решения автоматически – то зачем нам эти комиссии? Второй аспект: у родителей зарегистрированы, но не проживают дети или другие члены домохозяйства. Это и сейчас подтверждается документально, но параллельно каждое решение выносится на комиссию. Больше 300 тыс. случаев по стране. Мы просто на основании документов можем принимать решение, без рассмотрения комиссионных дел", – рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

В Кабмине ужесточение правил объяснили многочисленными нарушениями. Их обнаружили в ходе верификации получателей субсидий. Чтобы не было таких злоупотреблений, чиновники решили более тщательно проверять заявителей.

"Люди, которые оформляют субсидию, в отдельных случаях после этого делают взносы в уставный капитал обществ или предприятий на суммы более 50 тыс. грн. То есть, на коммунальные услуги средств не хватает, а на уставные взносы – пожалуйста", – привел пример Музыченко.

А Андрей Рева уверен: ужесточение правил связано с тем, что на субсидии не хватает денег в госбюджете. Изначально программа финансирования предусматривала более 36 млрд грн. В январе сумму сократили до 35 млрд грн. В Минфине же уверяют, что больше ничего урезать не будут. Только говорят про очередное усиление адресности выплат.

Напомним, средний размер субсидий в Украине в марте вырос на 13,6% по сравнению с февралем, до 1686 гривен. Помощь на оплату коммуналки от государства получили 2,95 млн украинских семей. На это из госбюджета потратили 4,8 млрд гривен.