Правила начислений субсидий изменили – у кого отберут помощь

Каждый год с 1 мая в Украине пересматривают перечень заявителей на коммунальные субсидии. Обычно это не означает ничего особенного – всего лишь стандартная процедура. Но не в этом году. Кабмин решил, что проверять претендентов на субсидии нужно тщательнее. Те, кто положил в банк крупную сумму под проценты или купил иностранную валюту, с субсидией могут попрощаться.
За что еще могут лишить помощи, узнавали новости "Сегодня". Текст самого постановления до сих пор не обнародован, а потому информацию о новых правилах назначения субсидий пришлось собирать по крупицам.
За что будут отбирать субсидии?
- Наличие банковского депозита на сумму свыше 56 тыс. грн. Это сумма выше 25 прожиточных минимумов.
Но есть нюанс: в Украине действует закон о банковской тайне. То есть информация о депозитах должна быть закрыта для третьих лиц, объясняет глава комитета экономистов Украины Андрей Новак. Поэтому он считает инициативу Кабмина не только антисоциальной, но и нелегитимной с точки зрения права.
- Покупка валюты, товаров или услуг на 50 тыс. гривен.
"Мы обнаружили, что за прошлый год 830 получателей субсидий купили валюты на 139,9 млн грн", – объяснил это правило замминистра финансов Роман Ермоличев.
Для справки: в Украине субсидии получают около 4 млн человек. Но из-за 830 недобросовестных лиц тщательно проверять всех. А значит, кого-то могут лишить государственной помощи. При этом совершенно не ясно, как будут отслеживать клиентов обменников – по закону, физлица могут обменивать валюту на 150 000 гривен без предъявления паспорта.
- Поездки за границу. Деталей по этому пункту пока нет, а он настораживает едва ли не больше других, говорит министр соцполитики (2016-2019 гг.) Андрей Рева.
"У нас же есть государственная программа – лечение за рубежом детей. В том числе трансплантация. И что, если семья поехала, она не нуждается в субсидии?", – недоумевает бывший министр.
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Другие проблемы
Есть еще одно нововведение: правительство отменило комиссии, которые позволяли назначать субсидии в отдельных случаях.
По подсчетам Андрея Ревы, только в Винницкой области в этот отопительный сезон из 36 тыс. субсидий через спецкомиссии назначили 19 тыс. То есть, если бы комиссий не было, все эти семьи получили бы отказ. Но у Кабмина другая логика – там уверяют, что комиссии все равно ничего не решают:
"Какие решения принимают комиссии? В основном это два аспекта. Первый: предоставление субсидий на сверхурочную площадь. Семья проживает в помещении больше норматива. Это почти половина комиссионных дел. Если мы принимаем эти решения автоматически – то зачем нам эти комиссии? Второй аспект: у родителей зарегистрированы, но не проживают дети или другие члены домохозяйства. Это и сейчас подтверждается документально, но параллельно каждое решение выносится на комиссию. Больше 300 тыс. случаев по стране. Мы просто на основании документов можем принимать решение, без рассмотрения комиссионных дел", – рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко.
В Кабмине ужесточение правил объяснили многочисленными нарушениями. Их обнаружили в ходе верификации получателей субсидий. Чтобы не было таких злоупотреблений, чиновники решили более тщательно проверять заявителей.
"Люди, которые оформляют субсидию, в отдельных случаях после этого делают взносы в уставный капитал обществ или предприятий на суммы более 50 тыс. грн. То есть, на коммунальные услуги средств не хватает, а на уставные взносы – пожалуйста", – привел пример Музыченко.
А Андрей Рева уверен: ужесточение правил связано с тем, что на субсидии не хватает денег в госбюджете. Изначально программа финансирования предусматривала более 36 млрд грн. В январе сумму сократили до 35 млрд грн. В Минфине же уверяют, что больше ничего урезать не будут. Только говорят про очередное усиление адресности выплат.
Напомним, средний размер субсидий в Украине в марте вырос на 13,6% по сравнению с февралем, до 1686 гривен. Помощь на оплату коммуналки от государства получили 2,95 млн украинских семей. На это из госбюджета потратили 4,8 млрд гривен.
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