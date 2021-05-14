Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в аренду

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Еще один скандал вокруг земельного законодательства. В Верховной Раде зарегистрирован и готовится к рассмотрению проект закона, который предлагает отменить институт постоянного землепользования, в том числе для совладельцев многоквартирных домов и обычных граждан, то есть физлиц. Законопроект №5385 от 15 апреля в марте был обнародован для общественного обсуждения на сайте Министерства экономразвития. Однако в парламент он внесен как депутатский, а не правительственный законопроект.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что такое институт постоянного землепользования и как его отмена отразится на обычных гражданах.

Архаизм советских времен

Как записано в Земельном кодексе (ст. 92), право постоянного пользования земельным участком – это право распоряжаться и пользоваться землей, которая находится в государственной и коммунальной собственности, без установленного срока. Такие участки выделялись и выделяются совершенно бесплатно.

В настоящее время земля может предоставляться в постоянное землепользование только некоторым категориям юридических лиц:

предприятиям и организациям государственной или коммунальной собственности;

учреждениям образования;

общественным организациям;

предприятиям людей с инвалидностью;

религиозным структурам;

некоторым стратегическим предприятиям (например, "Укрзализныце");

ОСМД (обществам совладельцев многоквартирных домов).

Однако в советское время и в Земельном кодексе, действовавшем до 2002 года, участки предоставлялись в постоянное пользование также физлицам – для ведения фермерского или личного подсобного хозяйства. При этом право постоянного пользования, по закону, передается по наследству. А потому и в наши дни многие украинцы владеют земельными участками на правах постоянных землепользователей.

Кроме того, многие кооперативные жилые дома, а также гаражно-строительные и дачные кооперативы также владеют землей на правах постоянного землепользования, как это было предусмотрено старыми земельными законами. Так что отмена института постоянного землепользования может коснуться многих.

"Право постоянного пользования является наследием советских времен и сейчас нигде, кроме постсоветских государств, не используется. За время независимости Украины перечень субъектов, имеющих право распоряжаться землей на праве постоянного пользования, постепенно сужался, и сегодня граждане (кроме совладельцев многоквартирного дома) не имеют право получать земельные участки на праве постоянного пользования", – говорит юрист Сергей Портной, руководитель одноименного юридического офиса.

Что меняет законопроект

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту №5385, Земельный кодекс, принятый в 2002 году, обязывал всех субъектов права постоянного землепользования переоформить землю либо на право собственности, либо на право аренды. Однако в 2005 году Конституционный суд признал эту норму недействительной – на том основании, что она якобы сужает содержание и объем существующих прав и свобод граждан.

Новый законопроект, по сути, просто убирает понятие "постоянное землепользование" из законодательного поля. То есть фактически снова обяжет землепользователей сменить форму собственности.

В ряде случаев в текстах законов термин "постоянное пользование" предлагается заменить на другие: "пользование", "хозяйственное ведение" или "оперативное управление". В частности, участки земли, на которых построены жилые многоэтажки, и придомовые территории предлагается бесплатно передать в оперативное управление и хозяйственное ведение передать управляющим организациям. А собственниками этих участков будут считаться совладельцы многоквартирных домов.

А вот в будущем взять землю в оперативное управление или хозяйственное ведение смогут только органы государственной власти и местного самоуправления, государственные и коммунальные учреждения и некоторые стратегические предприятия. Все коммерческие организации (в том числе строительные) должны будут выкупать участки.

Обычные украинцы должны будут оформить аренду или выкупить свою землю

Физические лица больше не смогут получать земельные участки в постоянное пользование. Но те, кто владел землей на таких правах до вступления в силу этого закона, смогут на таких же условиях владеть землей и дальше. Однако сдавать эту землю в аренду или продавать они по-прежнему не смогут, пока не переоформят на других условиях. К тому же законопроект напоминает: местные власти имеют право изымать земли, находящиеся в постоянном пользовании, для любых нужд.

По сути, физлица рано или поздно должны будут переоформить право пользования. Законопроект предоставляет им выбор: либо оформить аренду земли сроком на 50 лет, либо выкупить участок, растянув выплаты на 30 лет.

Сергей Портной считает, что законопроект только приводит законодательство в соответствие со сложившейся ситуацией.

"В связи с низкой практичностью права постоянного пользования большинство граждан уже переоформили такое право на собственность или аренду. Таким образом, отмена института постоянного пользования землей для граждан будет фактическим приведением законодательного регулирования в соответствие с фактической ситуации и сложившейся общемировой практикой. Если бы государство еще ввело упрощенный механизм переоформления права постоянного пользования, это было бы оптимально для тех граждан, кто еще не переоформил право постоянного пользования на другую форму права", – говорит Сергей Портной.

Замглавы комитета по аграрному праву Ассоциации юристов Украины Андрей Гевко считает этот законопроект достаточно прогрессивным.

"Право постоянного пользования было достаточно негибким. По сути, пользователь имел право пожизненно распоряжаться участком, но продать или сдать участок в аренду у него не было возможности. Из-за этого существовала куча разных схем для обхода этого запрета", – аргументирует Андрей Гевко.

При этом он предупреждает, что кто сегодня владеет землей на праве постоянного пользования, нужно быть готовым к тому, что придется нести дополнительные расходы.

"Согласно законопроекту, физические лица, как и юридические лица частного права, могут переоформить право постоянного пользования на право аренды сроком на 50 лет, а также право выкупа земельного участка с 30-летним рассрочкой платежа. При этом отдельный порядок заключения договора аренды этим проектом не предусмотрен. И, по сути, в соответствии с законом "Об аренде земли", он должен быть платным. Хотя те, кто переоформит право постоянного землепользования на право аренды, должны освобождаться от уплаты административного сбора", – объясняет Андрей Гевко.

Что касается многоквартирных домов, то земельные участки государственной и коммунальной собственности, на которых они расположены, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, планируется передавать в собственность совладельцам многоквартирного дома безвозмездно, констатирует юрист. По крайней мере, согласно действующему законодательству, собственники жилых помещений в многоквартирных домах не являются плательщиками земельного налога.

О том, какие схемы с землей сейчас распространены в Украине, смотрите в сюжете:

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