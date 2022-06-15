Последний шанс продать? Что делать с недвижимостью в Ирпене и Буче

С продажей недвижимости в Киевской области лучше подождать / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Жизнь в разрушенных Ирпене и Буче понемногу восстанавливается и у многих людей возникает вопрос – что делать с недвижимостью ?
"Сегодня" спросили у эксперта и узнали, стоит ли продавать квартиры сейчас или лучше подождать.
Итак, по словам президента АСНУ (Ассоциации специалистов по недвижимости) Юрия Питы, в сложившейся ситуации на жилье в таких регионах вообще трудно найти покупателя.
"Не будет сейчас покупателя по хорошей цене на такие объекты. Эти регионы вообще не будут сейчас рассматриваться как рынок, потому что в объекте недвижимости учитывается не только его состояние, но и инфраструктура, и безопасность, и возможность нормального проживания в регионе", – говорит эксперт.
В настоящее время Ирпень и Буча находятся в процессе восстановления и сегодня не время продавать там свою квартиру, если вы хотите сделать это по достойной цене.
"Если нет каких-либо срочных потребностей в продаже, то не нужно этого делать. Города восстанавливаются и рынок постепенно вернется", – советует Юрий Пита.
Также эксперт не исключает, что сейчас появятся люди, которые захотят очень дешево купить жилье в таких городах, и не только там, чтобы потом продать его подороже, так что спешить не нужно.
Цены вернутся?
Юрий Пита отмечает, что восстановление Киевской области это дело чести, поэтому на восстановление Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки обещают выделить неплохие ресурсы.
А вот о росте цен говорить пока рано, поскольку в ближайший год вряд ли все будет отстроено до довоенного уровня.
Компенсация за разрушенное жилье
14 июня Кабмин упростил механизм фиксации разрушений и повреждений жилых зданий из-за обстрелов со стороны РФ.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ранее справку об ущербе каждый гражданин составлял в произвольной форме, а сейчас ее унифицировали.
После этого данные будут вноситься в единую базу, которую обещают создать в ближайшее время и украинцы смогут получить специальный цифровой документ, подтверждающий причиненный им вред.
О том, сколько домов захватчики повредили или уничтожили по предварительным подсчетам, читайте в нашем материале.
"Сегодня" писал, какой план восстановления экономики для украинских городов раньше и раньше возобновлялся, в каких случаях уже возобновилось активное строительство.