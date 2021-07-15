После штурма Рады Кабмин "выписал" 5 млн на пенсии военным и ветеранам МВД

Правительство пошло на уступки ветеранам силовых структур, но не до конца. Они требовали решения от парламента

На пенсии военным нашли деньги / Фото: Сегодня

Кабинет министров выделил 5,3 млн гривен на повышение пенсий военным пенсионерам и ветеранам МВД, которые днем ранее устроили массовые протесты под стенами Верховной Рады. Решение Кабмина уже согласовал профильный комитет парламента.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко и опубликовал копию соответствующего распоряжения правительства.

Распоряжение Кабмина № 779-р

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Как ранее постановил Кабмин, почти 400 тысяч военнослужащих и правоохранителей получат дополнительные пенсионные выплаты – 2000 гривен. Речь, в частности, идет о тех, чьи пенсии назначены до 1 марта 2018 года. Кроме того, для этой категории получателей устанавливается минимальная пенсия на уровне 3854 гривни. А минимальная пенсия для участников боевых действий составит 3893,4 гривни.

Ранее под Верховной Радой прошла всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, они требовали неотложного перерасчета пенсий. Кроме того, военные пенсионеры хотят, чтобы такие решения принимались не разовыми постановлениями Кабмина. Вместо этого они требуют принять закон, который гарантирует стабильную и ежегодную индексацию пенсий.

В какой-то момент протестующие сорвались и начался прорыв к входу в парламент, где протестующих встретили кордоны силовиков: