Получают 91 тыс. грн пенсии. Кто может рассчитывать на высокие выплаты

Уже к концу 2021 года судьи смогут получать около 100 тыс. грн пенсии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала 2021 года на 23 тыс. грн выросла средняя пенсия судьи и составила 91,2 тыс. грн. Это произошло при том, что средняя выплата по стране увеличилась всего на 400 грн – с 3507 до 3915 грн.

Это следует из данных статистики, опубликованных Пенсионным фондом Украины.

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Судья, который вышел на заслуженный отдых, может рассчитывать на выплату в размере 91,2 тыс. грн благодаря перерасчету суддейских зарплат. Согласно закону, судья на пенсии может получать до 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности.

Интересно, что у судьей нет лимитов в то время, как пенсия других украинцев ограничена десятью размерами минимальной выплаты (около 18 тыс. грн). Таким образом уже к концу 2021 года они смогут получать около 100 тыс. грн пенсии.

Напомним, что пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%. Но на заслуженном отдыхе можно получить не 80% своей зарплаты, а всего лишь 80% от средней зарплаты по стране за три года и то при условии, если вы не зарабатывали меньше.

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Как получить недостающий стаж для пенсии по возрасту

Украинцам для начисления пенсии по возрасту, которую с 1 декабря повысят, требуется стаж работы от 28 лет. Но если их не хватает, то годы можно докупить.

Стоимость одного месяца страхового стажа в январе-ноябре 2021 года составляет 6000 грн (22% от минимальной заработной платы). А если говорить об одноразовой оплате за прошлые периоды, сумма составляет 2640 грн.

Для украинцев, которые работали в 2004-2010 годах, можно доплатить за те месяцы, когда сумма уплаченного страхового взноса на пенсионное страхование была меньше минимального – внесут в стаж полный месяц.

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Напомним, пенсионный возраст женщин, выходящих на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.