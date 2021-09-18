Полтысячи за прическу. В одесском морге установили новые тарифы для покойников

В Одессе за прическу покойника нужно будет заплатить более 500 грн

В Одесском областном патологоанатомическом бюро изменились тарифы на платные услуги для умерших. За то, чтобы причесать покойника, нужно будет заплатить 521 грн.

Согласно информации в распоряжении, косметология лица, рук, волос обойдется в 730 гривен, а бальзамация тела – в 1404 гривны.

Чем еще занимается Одесское областное патологоанатомическое бюро:

лабораторными исследованиями;

платными услуги по подготовке тела покойника к похоронам;

обучением интернов-контрактников.

Рекордные показатели смертности в Киеве

13 сентября от коронавируса в Киеве скончались 10 человек. Как сообщили "Сегодня" в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", такое количество летальных случаев зарегистрировано впервые.

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Так, по состоянию на сегодня количество заболевших увеличилось еще на 412 человек, летальных случаев 10 (из них – семь мужчин и три женщины).

Ранее мы сообщали, что Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.

Также напомним, доктор Комаровский назвал два самых эффективных способа борьбы с коронавирусом.