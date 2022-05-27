Польша массово забирает обратно финансовую помощь: как беженцам не влететь в копеечку

Помощи лишают за нарушение правил выезда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ориентировочно 700 граждан Украины, нарушивших правила выезда из Польши, потеряли финансовую помощь от соседнего государства

Об этом сообщает профильный портал InPoland.

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Более того, все полученные выплаты придется вернуть с процентами, если отсутствие в стране в течение месяца и больше не будет задекларировано. Этот вопрос находится на контроле Управления социального страхования (ZUS) через систему пограничной службы.

Как избежать наказания?

Если вам нужно на короткий срок выехать за пределы Польши, то вам следует заранее сообщить ZUS о поездке желательно в электронном виде через платформу PUE ZUS.

Напомним, что речь идет о финансовой помощи в рамках программы "500+" или "Семейный попечительский капитал", которую могут оформить украинские беженцы.

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