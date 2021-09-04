Пока везли – подорожало? Клиентка "Новой почты" пожаловалась на неразбериху с посылкой

На "Новую почту" пожаловалась клиентка, однако, доказать свою правоту еще не смогла. Коллаж: "Сегодня"

Пока "Новая почта" доставляла клиентке посылку – стоимость за доставку якобы "увеличилась".

Как рассказала возмущенная клиентка, изначально была информация, что доставка отправления обойдется ей в 46 грн, однако, когда она пришла его забирать – заплатила уже 60 грн.

"Объясните пожалуйста, эту метаморфозу с ценой доставки. К Днепру из Винницы приехала бандероль за 46 грн, а пока в отделение добралась, стала стоить 60 грн", – написала клиентка.

Что говорят в "Новой почте"

Как объяснили в НП, первоначальный расчет в накладной осуществлялся без учета размеров и стоимости упаковки.

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"С начала, при создании накладной, отправитель указал фактический вес документов 0,5 кг и размер самих документов, не считая размеры упаковки. Поскольку отправитель сформировал накладную самостоятельно, он не учел ни размер, ни стоимость упаковки. Поэтому при фактической отправке и возникает такое расхождение в стоимости транспортировки", - ответили в "Новой почте".

Международные переводы Western Union

В начале августа 2021 года "Новая почта" объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.

Чтобы перевести деньги, клиенту потребуется:

иметь при себе удостоверение личности;

знать полное имя получателя и страну назначения;

после оплаты транзакции отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода, который должен передать получателю.

Напомним, в конце июля "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аеродрон"). Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.