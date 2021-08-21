Чернила испаряются? "Новая почта" вместо документов отправила чистые листы бумаги (фото)

Тем временем в "Новой почте" удивлены, как такое могло произойти и обещают разобраться

Клиент пожаловался на неприятную ситуацию с "Новой почтой". Коллаж: "Сегодня"

Частный почтовый оператор "Новая почта" попал в новый скандал – вместо документов клиенту доставили чистые листы.

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О случившемся в Facebook рассказала пострадавшая клиентка.

"Объясните, пожалуйста, какая магия происходит у вас в отделении, когда я отправляю документы, а клиент получает просто два чистых листа? Чернила испаряются, пока посылка доезжает до получателя?", – написала возмущенная клиентка.

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В свою очередь в "Новой почте" ответили, что сожалеют о случившемся и обещают разобраться.

"Вот странность ... Нам очень жаль, что возникла такая ситуация. Просим немного времени, чтобы проверить все детали. Как только будут новости – напишем вам", – ответили в "Новой почте".

Скандал с потерей посылки стоимостью 4 тысячи долларов

На потерю посылки стоимостью 4 тысячи долларов пожаловался клиент "Новой почты". Он рассказал, что посылка была отправлена 1 августа из Запорожья в Киев, однако к получателю она так и не дошла.

Он рассказал, что отправил Asic-майнер (устройство для добычи криптовалюты) стоимостью 4 тысячи долларов. При отправлении у мужчины спросили, какая объявленная стоимость, но он тот оценил посылку минимально, вероятно, чтобы не переплачивать за доставку.

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