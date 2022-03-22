Пока идет война: почему предприниматели в Крыму на грани выживания

Бизнес в Крыму массово закрывается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала войны на территории Украины и введение санкций в отношении России, в крымских магазинах начались перебои со снабжением продуктов, очереди, дефицит необходимых товаров, начали массово закрываться магазины и турагентства.

"Сегодня" расскажет вам, как выживает бизнес в Крыму, пока Россия сражается с Украиной.

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С 2014 года бизнес в Крыму и так работает по российским правилам, поэтому можно предположить, что ему несладко еще с тех пор. Однако сейчас, в период войны в Украине, многочисленных санкций против РФ со стороны Европы и США, ситуация приобрела еще более плачевный характер: стоимость аренды стала для предпринимателей неподъемной, а закрытие авиасообщения изрядно ударило по туризму.

Что известно о популярных сетях в Крыму?

В главном курортном городе Крыму – Ялте – в марте начали массово освобождать торговые площади, которые раньше были заняты магазинами, кафе, салонами красоты и другими коммерческими объектами — это выяснил корреспондент "Крым.Реалии".

Знаковым стало и то, что на набережной города закрылась этно-столовая "Пузата Хата". Она предлагала посетителям блюда украинской кухни, а ее сотрудники, общаясь с посетителями, переходили на украинский язык.

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Закрываются и специализированные магазины, продававшие товары иностранного производства (спортивное питание, снаряжение для дайвинга и подводной охоты), туристические агентства (ориентировавшиеся в основном на европейское направление).

Проводит ребрендинг и работавшая под брендом магазинов сети Eva компания. Вывески магазинов в Симферополе и Севастополе увешаны черной пленкой. В то же время в самих магазинах и на входной двери, как сообщают "Крым.Реалии", осталась символика торговой марки Eva.

Магазин в Крыму / Фото: Крым.Реалии

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"Магазины не закрываются, а просто меняют название и логотип. Обычный ребрендинг украинской сети EVA, которая сейчас активно поддерживает ВСУ. Теперь они будут называться Orangeva", — говорится в одной из публикаций сети "ВКонтакте".

"Мы хотим привести Бренд в гармонию с текущим положением бизнеса", – заявили в компании.

При этом доменное имя сайта еще осталось "evacosmetics". Также остались неизменными брендовые цвета торговой марки Eva – оранжевый и салатовый.

Остаются только продуктовые магазины

Остаются на плаву в Крыму пока в основном продуктовые объекты. Но цены у них значительно выросли по сравнению с февралем и продолжают расти, несмотря на отрицание местных властей.

Крымский блоггер Вадим Экстримов 17 марта подсчитал, насколько подорожал набор продуктов для оливье. Да, если два года назад ингредиенты стоили 400 рублей (ориентировочно 120 грн), перед Новым годом – 730 рублей (ориентировочно 219 грн), то сейчас уже целых 900 рублей (ориентировочно 270 грн).

Местные власти пытаются урегулировать цены

Ранее так называемые власти в Крыму утверждали, что ситуацию с ценами полностью контролируют, однако 21 марта они признали, что удорожание продуктов напрямую связано с санкциями. По сообщению Радмина Крыма, во время заседания регионального штаба обсудили мероприятия, направленные на поддержку экономики, граждан и бизнеса, среди них:

снижение процентной ставки микрозаймов для малого и среднего бизнеса;

мониторинг антикризисных мер, принимаемых в регионах соседней России;

централизованные закупки лекарственных препаратов с длительным сроком хранения.

Поможет ли это сдержать цены на продукты, и что в общем-то из этого выйдет, мы будем видеть впоследствии.

В Крыму заберут бизнес украинских предпринимателей

Торговые объекты в Крыму, принадлежащие украинским предпринимателям, могут быть изъяты в пользу России.

"Могу сказать, что ряд крупных торговых объектов будет рассмотрен как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу России", – сказал так называемый глава Республики Сергей Аксенов.

По его словам, торговые объекты будут изъяты у тех предпринимателей, которые финансируют украинскую армию и поддерживают Украину, которая уже неделю страдает от агрессии РФ.

Напомним, что в Крыму началася массовая продажа недвижимости, принадлежащей коллаборантам и русским колонизаторам.

Раньше мы рассказывали, что ждет украинских беженцев в Крыму, и почему у них забирают паспорта.