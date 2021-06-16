Погода для урожая. Впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха

Гидрометцентр проанализировал условия, в которых развиваются ранние зерновые, овощи и фрукты урожая 2021 года

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Впервые за последние 10 лет Украине, которая ждет рекордного урожая, практически не угрожает летняя засуха, а погодные условия уже оказались очень благоприятными для развития ранних зерновых культур. При этом сбору овощей и фруктов может помешать необычно прохладная погода.

Об этом сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Если не считать локальные проблемы вроде града или подтоплений, то ситуация очень хорошая, в земле прекрасный ресурс влаги. Практически нет площадей, которым угрожает засуха, что в последнее десятилетие для Украины необычно", – цитирует Адаменко Интерфакс-Украина.

Она уточнила, что пока рано оценивать влияние погодных условий на урожайность зерновых, поскольку их вегетация только началась. Но сейчас для развития на всей территории Украины ключевых экспортных культур – кукурузы и подсолнечника – достаточно и влаги, и тепла.

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Адаменко назвала низкую температуру воздуха основным сдерживающим фактором развития плодоовощных культур. Но данных об их состоянии недостаточно для полноценного анализа, так как фрукты и овощи выращивают в основном небольшие частные хозяйства.

Напомним, в 2020 году погода помешала установить очередной рекорд по сбору урожая в Украине. В стране собрали 65,4 млн тонн зерновых с площади 15,3 млн га. Это почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году. В итоге Украина потеряла четверть экспорта пшеницы и кукурузы.

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