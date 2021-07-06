Поезд между Черновцами и Черниговом будет курсировать ежедневно – "Укрзализныця"

В последнее время поезд между этими городами ходил через день, но с 7 июля расписание изменится

"Укрзализныця" сообщила о новом расписании поезда. Фото: "Укрзализныця"

Ночной скорый поезд "Буковина" № 117/118 сообщением Черновцы – Чернигов – Черновцы с 7 июля восстанавливает ежедневное курсирование вместо курсирования через день.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд будет отправляться из Черновцов в 19:46 и прибывать в Чернигов в 11:22.

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Обратно из Чернигова поезд будет отправляться с 8 июля в 16:50, в Черновцы будет прибывать в 7:57.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" меняет расписание и маршрут следования поезда №227/228 Киев – Бердянск. С 6 июля этот ежедневный поезд будет находиться в пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем ранее.

Также сообщалось, что пассажиры "Укрзализныци" получили возможность выбрать вагон с кондиционером при покупке билета на поезд. Сделать это можно в системе booking.uz.gov.ua. Также можно уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе.

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