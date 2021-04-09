Подорожает к Пасхе и майским: украинцев предупредили о взлете цен на мясо

Локдаун увеличит количество и без того популярных майских пикников, считают аналитики

Со следующей недели – с 12 по 18 апреля – в Украине будет дорожать свинина. Закупочные цены на свиней в живом весе могут достичь 43-44 грн за кг. Подорожание произойдет за счет того, что производители ждут повышенного спроса на мясо пред Пасхой и майскими праздниками. Именно с 12 марта мясокомбинаты начнут закупку сырья, которое будет реализовываться в этот период.

Об этом говорится в прогнозе, который подготовили аналитики Ассоциации "Мясной отрасли".

"Увеличенный спрос на свинину будет наблюдаться на длинных выходных две недели подряд. Из-за карантина пикники на природе будут способствовать увеличению спроса на мясо для шашлыка", – считают эксперты.

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После передержки свиней в течение марта свиноводы смогут продавать свиней по более высоким ценам и увеличить заработки, добавили аналитики. Вырученные средства, по их мнению, лучше инвестировать в снижение себестоимости производства.

Напомним, несмотря на подорожание еды, Украина оказалась в списке стран с самыми низкими ценами на продукты. В продовольственной организации ООН (ФАО) едва ли не самыми дешевыми в мире назвали украинские яблоки и куриные яйца.

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