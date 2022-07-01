Подоляк рассказал, сколько экономике России осталось "до дна"

Кризис подкрался незаметно / Коллаж "Сегодня"
Российской экономике до полного краха осталось буквально "несколько минут", если мерять проблему при помощи циферблата часов.
Так считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, написав по этому поводу твитт на своей странице.
Мнение
"Все идет по плану 2.0? Из-за отказа платить дивиденды акции ключевых кормушек элиты России – "Сбербанка" и "Газпрома" – упали до 15-30%. Конец эпохи "зажиточных нулевых". Часы готовятся пробить полночь, карета стремительно превращается в тыкву – российская экономика пробивает дно", – считает Подоляк.
В предыдущем твитте советник руководителя ОП рассказал, что у Путина идет не по плану 1.0.
"Все идет по плану? Вновь как жест доброй воли российские войска бегут с о. Змеиный, подтвердили в Минобороны России. То есть для того, чтобы "влюбить" Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Так что меньше слов – больше оружия, и скорее к миру без нацистской буквы Z", – отметил Подоляк.
Технический дефолт
- 27 июня Россия вынуждена была впервые за 100 лет прийти к дефолту.Просто у нее не получилось выплатить проценты по своим внешним обязательствам из-за наложенных на страну санкций. Обойти санкции не получилось, а значит иностранные инвесторы получили сигнал – вкладывать в Россию больше не стоит.
- Кремль отказался признавать дефолт этим страшным для экономистов словом и попытался оправдаться в своей любимой манере – во всем виноват Запад.
- 24 мая Министерство финансов США объявило, что не будет продолжать действие генеральной лицензии, временно позволявшей России проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах в условиях санкций.