Подальше от войны: что ждет украинских переселенцев в Польше

Украинцы могут получить убежище в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С начала вторжения России на территорию Украины люди выезжают в соседние страны, что в свою очередь упростили условия въезда и оказывают помощь украинцам с жильем, питанием и т.д. Не исключение и соседняя Польша.
"Сегодня" собрал для вас всю необходимую информацию для находящихся или только направляющихся в Польшу переселенцев.
Заметим, что выезд за пределы Украины запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений:
- мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности;
- лица, на удержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на ударжании которых есть ребенок с инвалидностью;
- усыновители, опекуны или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.
По информации Finance.ua, раньше, чтобы попасть в Польшу, нужно было обязательно иметь полис страхования — "зеленую карту". Однако с 28 февраля стало известно, что границы Польши, Словакии, Венгрии граждане Украины могут пересекаться без полисов. Такое решение поддержала еще и Молдова. Для других стран полис понадобится.
Как добраться в Польшу?
Для начала вам нужно добраться до западных областей Украины. Напомним, что "Укрзализныця" сообщает об эвакуационных рейсах ежедневно на следующий день. Курсируют они по разным направлениям, время и маршрут можно просмотреть в сообщениях компании в Facebook или Telegram.
Из западных областей по железной дороге можно добраться до Польской Республики. Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами категории TLK и IC до 25 марта. Для этого при посадке достаточно показать документ, удостоверяющий личность.
Пункты пропуска
Как сообщает Finance.ua, с 25 февраля пропуск лиц, пересекающих границу пешком, осуществляется:
- во всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей во Львовской области;
- в пункте пропуска "Устилуг" на Волыни;
- в пункте пропуска "Шегини".
Все пункты пропуска на польско-украинской границе по ссылке.
Можно ли попасть в Польшу без загранпаспорта?
На правительственном сайте Республики Польша указано, что попасть в страну можно даже без загранпаспорта.
В таком случае следует подать заявление о международной защите на польской границе. Важно иметь с собой другой документ, удостоверяющий личность, и при опросе на границе объяснить, что вы хотите подать заявление на получение статуса беженца в Польше. Также необходимо будет объяснить, почему вы уезжаете с Украины.
От границы по Польше
От границы автобусный перевозчик Flixbus бесплатно перевозит беженцев. Рейс курсирует от Перемышля и Жешува и развозит людей по территории Польши.
Получить бесплатный билет можно на вокзале в Перемышле у работника компании, одетого в фирменную зеленую куртку с логотипом "Flixbus".
Также можно получить онлайн билет. Для этого необходимо отправить запрос на электронную почту service@flixbus.com.ua с темой письма "Украина". В тексте письма нужно указать город отправления (Перемышль или Жешув) и место назначения, свое имя и фамилия, номер телефона и адрес электронной почты, на которую придет билет.
Как получить помощь в Польше?
По прибытии в Польшу украинцы могут воспользоваться помощью, предлагаемой польским правительством (питание, жилье и другую необходимую информацию). Следует обратиться в один из этих пунктов по адресам:
- Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22−175 Dorohusk;
- Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 — 540 Dołhobyczów;
- Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 — 523 Horodło;
- Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 — 680 Lubycza Królewska;
- Świetlica, Korczowa 155 37−552 Korczowa;
- Hala sportowa — Medyka 285, 37−732 Medyka;
- Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37−625 Krowica Sama;
- Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38−700 Ustrzyki Dolne.
Как быть украинцам за границей?
Украинка Татьяна, которая занимается репетиторством в Познани, поделилась полезной информацией о проживании в Польше:
- обмен валюты по возможности лучше осуществлять в Украине – в Польше почти невозможно найти обменники из гривен на злотый;
- медицинская помощь (первичная, экстренная, стационарная, обследование) для граждан Украины бесплатная;
- проезд в поездах с паспортом бесплатный до 25 марта;
- на заправках топливо можно купить в одни руки не более 40 литров;
- стартовые пакеты польских мобильных операторов раздают прямо на границе с Украиной бесплатно.
А блогер из Вроцлава Людмила сообщила, что работу искать стоит на таких сайтах:
- Olx.pl.
- Pracuj.pl.
- Praca.pl.
- Eurabota.com.
- Flagma.pl.
Польша закрыла небо для российских самолетов
Российские самолеты не смогут совершать полеты в воздушном пространстве Польши. Власти страны ввели такие ограничения в ответ на военное вторжение РФ в Украину.
Это значит, что российские самолеты не смогут:
взлетать из польских аэропортов;
приземляться в Польше;
летать над Польшей в транзитном режиме.
Также мы рассказывали, что магазины в Польше начали работать на поддержку Украины. 10% суммы покупок направляют на помощь украинцам.