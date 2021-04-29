Почему в Украине подрос курс доллара и что будет дальше

Факторы, которые влияют на стоимость украинской валюты на межбанке, перераспределились. Теперь многое зависит от настроений нерезидентов

Курс доллара на украинском межбанке достиг отметки 27,8 грн в среду, но теперь снова снизился к 27,75 грн. К ослаблению гривни накануне привело низкое предложение иностранной валюты на рынке, т.к. экспортеры получили из госбюджета возмещение НДС на 4,6 млрд грн. Но уже к концу недели доллар возобновит падение до 27,7 грн. Курс евро, вероятно, опустится к отметке 33,45 грн с нынешних 33,6 грн.

Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Он уточнил, что на гривню также надавил спрос на валюту со стороны импортеров – из-за отмены локдаунов в регионах Украины повышается деловая активность.

Растет влияние на курс настроений иностранных инвесторов в украинские ОВГЗ.

"Теперь динамика курса национальной валюты во многом будет зависеть от их позиции. Если они возобновят покупки госбондов в свои портфели, то в мае гривня останется относительно стабильной. Важным индикатором доверия зарубежных инвесторов к экономике Украины станет и спрос на размещение евробондов в 1,25 млрд долларов", – резюмировал Гойлов.

Напомним, в консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и о курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

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