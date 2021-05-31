Почему ПриватБанк может заблокировать вашу карточку: семь причин

Карточка может быть заблокирована автоматически или в ручном режиме, все зависит от операций с ней

Отделение ПриватБанка / Фото: dpchas.com.ua

В борьбе с незаконными переводами и отмыванием средств, сомнительными транзакциями и другими незаконными операциями самый прибыльный банк Украины ПриватБанк может блокировать карточки клиентов, для которых не всегда понятными являются действия банковского учреждения.

Об этом со ссылкой на отзывы пользователей услуг банка сообщает Itech.co.ua.

При этом блокирование может происходить автоматически из-за подозрительных финансовых движения на карточке или по другим причинам, о которых клиентов не уведомили. Назовем семь самых распространенных причин, почему ПриватБанк может заблокировать вашу карточку.

Карта потеряна или украдена

ПриватБанк может заблокировать карточку, если ею начинают рассчитываться в непривычных для вас местах, или же покупки делаются на крупные суммы, хотя раньше такого не наблюдалось. В таких ситуациях в банке могут подумать, что карта похищена, и в целях безопасности ее заблокируют.

Также возможен вариант, когда клиент обратится в ПриватБанк, чтобы карточку заблокировали ввиду ее потери или кражи.

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Механическое повреждение карточки

Блокирование карточки начнется с ее блокирование банкоматом. Банкомат не сможет корректно считать информацию с карточки и просто задержит ее до приезда инкассаторов или работников банка.

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Мошеннические действия

Если завладевшие вашей карточкой мошенники три раза подряд неправильно введут секретный пин-код, сработает защита и карточку банкомат вам не отдаст.

Карточку нашли чужие люди

В данном случае может идти речь о ситуации, когда кто-то нашел вашу банковскую карточку и позвонил в банк с просьбой заблокировать ее.

Карточку используют другие лица

Следующий случай – это использование вашей карточки другими лицами, к которым относятся ваши родители, дети, братья, сестры и другие родственники. Если в банке узнают, что банковскую карточку использовал кто-то, кроме вас, ее могут заблокировать сразу и перевыпустить только при вашем личном обращении.

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Нет движения средств на карточке

Еще один возможный вариант, особенно тогда, когда вы своей картой не пользовались длительное время. В этом случае банк может заблокировать вашу карточку в целях безопасности к дальнейшему выяснения ситуации в отделении или с помощью Приват24.

Сомнительные переводы

Обычно блокировка может произойти в целях противодействия мошенничеству, отмыванию средств и похожих ситуациях. В данном случае, если у ПриватБанка появится подозрение хотя бы на что-то из этого перечня, карточку заблокируют до выяснения необходимых вопросов в ближайшем отделении банка.

Напомним, ПриватБанк массово закрывает свои отделения, что осложнит доступ к банковским услугам для пенсионеров и других граждан, не пользующихся интернет-банкингом.