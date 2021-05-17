Версія українською
$ 27,61
33,48

По Украине пустят новые поезда для отдыхающих: "Укрзализныця" назначила рейсы на июнь

17 мая, 11:05

Ксения Капустинская

Кроме того, перевозчик продолжил курсирование двух рейсов до конца июня. График движения уже обнародован

Новые поезда УЗ запустит с лета / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" (УЗ), которая временно изменила расписание части поездов, также открывает новые рейсы. С июня поезда соединят Чернигов и Сумы с курортной Одессой:

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Кроме того, продолжено курсирование двух рейсов до 24 июня, это:

Реклама

Напомним, ранее УЗ пустила по Украине новый ежедневный поезд, а также открыла продажу билетов на международные рейсы, которые ранее отменяла из-за пандемии коронавируса.

Также смотрите на видео, как поезд Киев – Николаев "порадовал" пассажиров дождем с потолка:

Видео: Halyna Poptsova/Facebook

Новости на эту же тему:
Укрзализныця Одесса Харьков поезда Сумы

Источник: Сегодня

Реклама