Новички в Кабмине – кого назначат на место уволенных министров и что это изменит

Кто такие Алексей Любченко и Александр Кубраков? Что о них известно и как они зарекомендовали себя на предыдущих работах? Почему усилий двух министров недостаточно для экономического прорыва?

Еще до голосования в Верховной Раде за отставку министра экономразвития и министра инфраструктуры, которое состоялось во вторник, 18 мая, фракция "Слуга народа" определилась с кандидатурами их преемников. Фамилии новых руководителей Минэкономразвития и Мининфраструктуры были согласованы в понедельник на заседании фракции "Слуга народа". Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат фракции СН Александр Качура.

Была достигнута договоренность, что новым министром экономики и первым вице-премьером станет нынешний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. На должность министра инфраструктуры согласована кандидатура руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова.

Сайт "Сегодня" разбирался, что это за лица и чего от них можно ожидать на новом посту.

Что известно об Алексее Любченко

Ему 49 лет. Родился 21 сентября 1971 года в с. Орловец Черкасской области. Окончил Киевский экономический университет.

Алексей Любченко. Фото: Facebook

Работал на Смелянском машиностроительном заводе, затем занимал руководящие должности в исполкоме Смелянского горсовета, в Черкасской облгосадминистрации, в налоговой администрации Черкасской области. С 2011 года по 2012 работал в Государственной налоговой администрации: заместителем главы, директором департамента налогообложения юрлиц. В апреле 2020-го утвержден на должность руководителя Государственной налоговой службы Украины.

Согласно декларации, Алексей Любченко зарегистрирован в Черкассах. Вместе с женой, Оксаной Любченко, имеет в собственности квартиры в Черкассах (99 кв. м), в Смеле (55 кв. м), в Киеве (64 кв. м), земельный участок в Знаменке (4,4 га) и строящийся гараж в Киеве. Еще одна квартира в столице (165,7 кв. м) записана на дочь Галину.

Из движимого имущества Алексей Любченко зарегистрировал охотничий карабин Blaser и часы Breguet. Из транспортных средств – катер Bombardier "Utopia 205" 2007 года выпуска (такие сейчас продаются за 11-12 тыс. долларов) и автомобиль Land Rover "Evoque" 2015 года (18-24 тыс. долл.).

Фото из открытых источников.

Что известно об Александре Кубракове

Будущему министру инфраструктуры 38 лет. Родился 20 августа 1982 года в Первомайске (Днепропетровская область). Также, как и Любченко, окончил КНЭУ. По специальности маркетолог.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Основатель ООО "Еврокоммунсервис" и ряда ООО "Город для людей" (в настоящее время переданы в управление, но приносят дивиденды). Был советником мэра Киева Виталия Кличко в IT-сфере и исполнительным директором ассоциации "Информационные технологии Украины". На выборах 2019 года стал народным депутатом от "Слуги народа". Уже в ноябре возглавил Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и сложил с себя депутатские полномочия.

Судя по декларации, Александр Кубраков имеет киевскую прописку. Проживает с женой Ириной и двумя сыновьями. Имеет в собственности квартиру в Киеве площадью 55,6 кв. м, но проживает в квартире побольше (76 кв. м). Также он является владельцев двух автомобилей: BMW X4 2017 года выпуска (оценочная стоимость 1 474 569 грн) и Mazda-6 2013 года.

Что изменится с приходом новых министров

"В правительстве появится акцент на экономику, рост ВВП, создание рабочих мест", – так сформулировала ожидания от новых министров народный депутат Евгения Кравчук в эфире "Украина 24".

Мы расспросили у экспертов, чего можно ожидать от согласованных кандидатур на министерских постах.

"Если спросить у бизнеса, чем им запомнился Любченко на должности главы налоговой службы, они могут сказать так: нельзя вспомнить ничего плохого, но и ничего хорошего. При нем не "кошмарили" бизнес, как при Азарове, не блокировали налоговые накладные, как при Гройсмане. Малый и средний бизнес старались вообще практически не трогать, налоговая работала в основном с крупными налогоплательщиками и концентрировалась на традиционных сборах. Когда он еще только приходил на должность главы налоговой, он достаточно грамотно рассказывал о существующих схемах, говорил, что надо это поменять. Но как мы видим, система не поменялась", – считает экономический эксперт Алексей Кущ.

При этом он признает: налоговой под руководством Любченко удалось выполнить план поступлений в бюджет даже в 2020 году. Но, по мнению Алексея Куща, это произошло только за счет того, что потребление у нас достаточно низкое, люди покупают в основном только самое необходимое, и сократить свои потребности еще больше не смог даже кризис. Плюс ситуацию спасли авансовые платежи государственных компаний – "Нафтогаза", "Укргидроэнерго", "Укрпочты" и других.

Алексей Кущ считает, что на посту министра экономики Алексей Любченко не усугубит проблемы министерства, но и на какой-то прорыв рассчитывать не стоит.

При этом он напоминает, что из состава Минэкономразвития будет выделено Министерство аграрной политики и продовольствия, что существенно сузит круг полномочий министра и денежные потоки, идущие через Минэкономики.

Что касается нового министра инфраструктуры Александра Кубракова, то ему предстоит исправлять ситуацию в отрасли, которую Алексей Кущ называет катастрофической.

"Я считаю, что Министерство инфраструктуры должно было обозначить очень четкие направления, куда нужно было вкладывать основные инфраструктурные инвестиции государства. Например, Байден, придя к власти, заявил, что планирует направлять государственные средства в обновление электросетей, железные дороги и весь транспорт, а также в ветхое жилье. Министр инфраструктуры тоже должен был предложить не "закатывать деньги в асфальт", потому что половина этих денег уйдет в Россию за битум, в Китай и Турцию – за оборудование. Нужно было за те же 100 млрд грн обновлять то, что для Украины сейчас критически важно: это энергетическая инфраструктура и критическая инфраструктура городов (тепло-, водообеспечение), транспортная модернизация. Поскольку оборудование для этого производится в Украине, то в данном случае сработал бы эффект мультиплекатора, когда каждая гривня инвестиций в эти сферы дала бы 10-кратный рост экономики. В дорожном строительстве такого эффекта не наблюдается", – говорит Алексей Кущ.

Но у согласованного кандидата в министры Александра Кубракова имеется опыт работы как раз в дорожном строительстве.

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что в отсутствие стратегии экономического развития страны не стоит ожидать кардинальных изменений.

"В правительстве Шмыгаля, как и в предыдущих правительствах – при президентстве и Зеленского, и Порошенко – все министры работают в условиях отсутствия стратегии экономического развития страны. Поэтому министры не могут ответить на вопрос, что они вообще собираются делать, как планируют развивать экономику. И это претензии не к ним, а к власти в целом. Потому что нельзя заниматься управлением экономикой, не имея плана. Когда-то мой тренер по шахматам говорил: "Лучше иметь плохой план, чем никакого". А в Украине не существует никакого плана развития. Поэтому в правительстве что-то делают в текущем режиме, не имея понимания, как должно быть, к чему стремиться", – говорит Борис Кушнирук.

Как Верховная Рада отправляла в отставку прежних министров, смотрите в сюжете:

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