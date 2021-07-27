Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше

Министерство социальной политики планирует увеличить выплаты для тех, кто получает меньше других

Размер пенсии привязан к страховому стажу / Фото: Сегодня

Будущие пенсии украинцев зависят от количества лет страхового стажа. Максимально возможные выплаты должны получать граждане с полным стажем, пенсию на уровне прожиточного минимума – пенсионеры со стажем от пяти лет. При наличии полного стажа человек будет получать не меньше 40% от своего заработка, но не больше уровня максимальной пенсии (сейчас это 18 540 гривен).

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная на встрече с экспертами Международной организации труда.

"Наша цель – усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте. Для этого государство должно гарантировать людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%, людям со стажем 15 лет – страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле, людям со стажем от пяти лет – помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума", – сказала Лазебная.

На данный момент минимальная пенсия составляет 1854 гривен.

Сколько нужно стажа

Согласно графику повышения пенсионного возраста, с 1 апреля 2021 году в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию.

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Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.

При этом пенсионный возраст женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях, пока ниже, чем у мужчин, которые имеют право на такую же пенсию. Тем не менее с 1 апреля и для них повысился и пенсионный возраст, и требования по стажу:

для женщин, которые работали на подземных работах и работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 1, пенсионный возраст в этом году составляет 48 лет, если они родились до 31 марта 1972 года, и 48 лет 6 месяцев – для тех, кто родился в период с 1 апреля по 30 сентября 1973 года;

минимальный стаж у таких пенсионерок, которые выйдут на пенсию после 1 апреля 2021 года, должен составлять 18 лет 6 месяцев. Для мужчин, работавших на вредных производствах, минимальный пенсионный возраст должен составлять 50 лет, а минимальный стаж с 1 апреля этого года увеличился до 23 лет 6 месяцев;

для женщин, которые работали на вредных работах по Списку №2, пенсионный возраст теперь составляет 53 года, если они родились до 31 марта 1968 года, и 53 года 6 месяцев – если родились с 1 апреля по 30 сентября 1968 года. Минимальный стаж у этих женщин должен теперь составлять не менее 23 лет 6 месяцев (у мужчин – 28 лет 6 месяцев).

Также сообщалось, что к некоторым пенсиям добавят по 400 гривен. О том. кто и когда получит доплаты, узнавайте из сюжета "Сегодня":