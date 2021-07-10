Пенсия почтой. Как бесплатно оформить и какие документы нужны

Доставка. Для многих украинцев получать газеты станет роскошью / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

"Укрпочта" с 1 июля по 31 декабря 2021 будет бесплатно отправлять в Пенсионный фонд и управления соцзащиты письма пенсионеров на получение пенсий и других денежных социальных выплат через почтальонов. Все расходы на пересылку заказного письма с заявлением компания берет на себя

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Для кого действует услуга?

Воспользоваться этой акцией могут пенсионеры и получатели субсидий, у которых есть пенсионное удостоверение.

Какие документы нужно отправить для перевода выплат через "Укрпочту"?

В конверт необходимо положить следующие документы:

заполненное заявление на перевод пенсии/социальной помощи;

копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка "Согласно оригиналу", ФИО заявителя и дата (должна совпадать с датой, указанной в заявлении на перевод пенсии).

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При передаче уже заклеенного письма обязательно нужно предупредить почтальона о том, чтобы в поле "особые отметки" он отметил "Заявление на перевод пенсии/пособия".

В "Укрпочте" также напомнили, что продолжат доставлять пенсии до января 2023 года. Кабмин отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября.

Ранее сообщалось, что правила доставки пенсий и социальных выплат изменятся с 1 сентября.

Напомним, в мае на Закарпатье пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили своим заказчикам 8 миллионов пчел. Однако живыми до пункта назначения не все насекомые добрались – многие погибли в дороге. Спустя день пчелы начали оживать.