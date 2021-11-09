Пенсии военным в Украине повысят: кто и когда может рассчитывать на надбавку

В 2021 году уже изменился размер выплат для участников боевых действий / Фото: Коллаж: Сегодня

Военных пенсионеров уже в 2022 году ждет индексация пенсионных выплат, поскольку их пенсии зависят от других показателей – например, зарплат действующим военнослужащим.

Пенсии при призыве на военную службу

Пока в Украине действует особый период, который длится с 17 марта 2014 года, пенсионерам не прекратят выплачивать пенсии, даже если их призовут на военную службу.

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Для пенсионерам из числа военных, которым выплата пенсий на время их службы была прекращена еще до начала особого периода, при увольнении пенсия будет выплачиваться с учетом общей выслуги лет на день последнего увольнения. То есть, им произведут перерасчет выплат. Если новый размер получится меньше, чем был до призыва, то сумму выплаты оставят прежней.

Выплаты участникам боевых действий

В 2021 году изменился размер выплат для участников боевых действий. Кроме минимальной пенсии им полагается надбавка в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Но, поскольку минимальную пенсию периодически пересматривают, то надбавка меняется вместе с ней. С 1 декабря пенсионный минимум составит 1934 грн, надбавка для УБД – 483,5 грн соответственно.

Кроме того, с 1 июля Кабмин увеличил минималку для УБД. Для них она должна быть не менее 210% прожиточного минимума или не менее 3893,40 гривни. Если размер выплаты не дотягивает до этого уровня, то устанавливается доплата до нужного показателя.

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Если человек получил инвалидность на войне, то его выплаты привязаны к минимальной пенсии и составляют 650% пенсионного минимума для первой группы инвалидности (12 051 грн), 525% или 9733,50 грн для второй группы и 360% минимальной пенсии или 6674,40 грн для третьей группы.

Пенсии для военных в 2022 году

В Украине проведут перерасчет пенсий бывшим сотрудникам разведывательных органов, которые вышли на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262. Доплату начислят на выплаты, осуществленные с 1 августа 2021 года. Это стало возможным из-за повышения зарплат украинским разведчикам. Такое решение принято Кабмином еще в июле 2021 года во исполнение норм нового закона "О разведке".

Отметим, что пенсия бывших военных зависит от уровня денежного обеспечения действующих военнослужащих. Таким образом, если растет зарплата, то и должен расти размер пенсии. На данном этапе индексацию еще не провели, власти планирует это сделать уже в 2022 году.

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"Мы будем индексировать пенсии и военным пенсионерам, и ученым, хотя этого не делали никогда фактически. У нас запланированы дополнительные выплаты пенсионерам в возрасте 80+, 75+ и с этого года будет уже 70+", – рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Отметим, в октябре военнослужащие Вооруженных сил Украины, у которых нет дисциплинарных взысканий, получили единоразовую денежную премию ко Дню защитников и защитниц Украины в размере 2500 гривен.

Выплаты при утрате кормильца

Еще одним важным пунктом социальных выплат стали пенсии по утрате кормильца, который погиб, защищая Украину на Донбассе. Получателям будут платить не меньше 7800 грн. Такие изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Сейчас они получают до 6100 грн.

Согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", с 1 января 2022 года получать пенсию по утрате кормильца могут дети, нетрудоспособные родители, жена или муж погибшего человека.

Пенсия назначается:

нетрудоспособным родителям и жене / мужу, если они после смерти кормильца утратили источник средств к существованию;

нетрудоспособным родителям и жене / мужу военнослужащих;

детям.

Для получения социальной помощи понадобится и документальное подтверждение причины смерти. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат по месту прописки и получить вывод военно-врачебной комиссии.

Как получить недостающий стаж для пенсии по возрасту

Украинцам для начисления пенсии по возрасту, которую с 1 декабря повысят, требуется стаж работы от 28 лет. Но, если их не хватает, то годы можно докупить.

Стоимость одного месяца страхового стажа в январе-ноябре 2021 года составляет 6000 грн (22% от минимальной заработной платы). А если говорить об одноразовой оплате за прошлые периоды – сумма составляет 2640 грн.

Для украинцев, которые работали в 2004-2010 годах, можно доплатить за те месяцы, когда сумма уплаченного страхового взноса на пенсионное страхование была меньше минимального – внесет в стаж полный месяц.

Напомним, пенсионный возраст женщин, выходящих на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.