Пенсии в Украине: почему перерасчет обычно происходит 1 марта

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

1 марта – это минимально возможная дата для индексации пенсий в Украине, так как в феврале известны уже данные о средней зарплате и есть информация об инфляции.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир.

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"Конечно, пенсионеры заинтересованы в том, чтобы как можно раньше была проведена эта индексация. В то же время на сегодняшний день я считаю, что пенсии у нас маленькие, и должно быть все разработано для того, чтобы они индексировались, повышались и не теряли своей покупательной способности. Это сама суть индексации", – сказал он.

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По его словам, "даже при планировании бюджета, если определена четкая дата, то планировать бюджет намного лучше".

"Если дата не определена, есть искушение перенести ее на как можно более поздний срок, так как денег всегда не хватает", – сказал Шамбир.

После повышения пенсий работающим пенсионерам многие из них доплату не получили. По информации Пенсионного фонда, под пересчет попали 633 тыс. чел., надбавку получила половина – 313 тыс.

Также напомним, что с 1 июля должна состояться очередная индексация пенсий: