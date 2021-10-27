Пенсии для украинцев. Как получить выплаты, если утеряны документы

Украинцам нужно обращаться в органы госрегистрации актов гражданского состояния за выпиской / Фото: Коллаж: Сегодня

Иногда выходящие на пенсию украинцы сталкиваются с проблемой, когда утеряны личные документы, а без них невозможно оформить пенсии.

"Пенсионный курьер" объяснил, что делать в таких ситуациях.

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Если утрачены личные документы, то нужно обращаться в органы госрегистрации актов гражданского состояния за выпиской.

У женщин там может возникнуть новая проблема. Если они в браке меняли фамилию, то в Пенсионном фонде их попросят документально подтвердить девичьи ФИО. Для этой процедуры недостаточно свидетельства о рождении. Нужно обратиться с запросом в органы ЗАГС.

Для подачи запроса не обязательно идти с визитом в ЗАГС, к нему может обратиться представитель пенсионера, а еще можно отправить запрос заказным письмом. В последнем случае ответ придет украинцу по почте.

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Однако существуют еще один удобный способ получения документа – онлайн-запрос на сайте dracs.minjust.gov.ua. Однако здесь необходима электронная подпись и скан-копии документов, необходимых для подтверждения личности заявителя. Плата за выдачу выписки из реестра составляет 73 грн.

Для выписки нужно одно из следующих сведений о пенсионере:

фамилия, имя и отчество, дата и место рождения лица, относительно сведений о котором получен запрос;

серия и номер свидетельства государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, дата его выдачи;

регистрационный номер, согласно которому зарегистрировано внесение сведений об акте гражданского состояния.

Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4 190 000 человек).

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Пенсию меньше 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

Напомним, пенсионный возраст женщин, выходящих на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнился с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года года.