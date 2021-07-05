Пенсии для участников боевых действий выросли: сколько платят с июля

Минимальные пенсии выросли из-за повышения прожиточного минимума

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки сразу у нескольких категорий пенсионеров. У многих это связано с плановым увеличением прожиточного минимума. В том числе повысились выплаты для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, пишет сайт "Сегодня".

Минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства составляет 165% прожиточного минимума. Он с 1 июля вырос на 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Соответственно, пенсия для этих категорий выросла с 2918,85 грн до 3059,1 грн – на 140,25 грн.

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие войны:

Реклама

I группы повышается на 552,5 грн – с 11 498,5 грн до 12 051 грн (650% прожиточного минимума);

II группы – на 446,25 грн: с 9287,25 до 9733,5 грн (525%);

III группы – на 306 грн: с 6368,4 до 6674,4 грн (360%).

Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, как аферисты наживаются на выплатах пенсий: