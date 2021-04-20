Пенсии через банк: кому после 1 сентября принесут деньги домой, а кому нет

Из новых правил есть несколько исключений. А те, кто в них не попал, буду сами платить за доставку соцвыплат наличными

Пенсии и социальную помощь в Украине будут платить только на банковские карты – Минсоцполитики хочет перевести выплаты в безналичную форму уже до конца лета. Но это правило распространится не на всех. Получать деньги на руки с доставкой за счет государства по-прежнему будут:

люди с инвалидностью 1-й категории;

те, кто старше 80 лет;

и те, кому требуется постоянный уход (этот факт должен быть обязательно подтвержден врачебно-консультативной комиссией).

Пожилые люди опасаются новшеств. Старики говорят, что боятся взаимодействовать с банками, выяснил корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.

В Кабмине же уверены: нововведения – к лучшему, а переход пройдет безболезненно. Например, те, кто не хочет пользоваться банкоматами, смогут заказать в своем банке услугу по доставке пенсии наличными домой. Правда, за собственные средства.

"Выплата будет осуществляться на банковские учреждения, а дальше уже сам получатель должен определиться. Он может их получать используя карточку. Или может заказать у своего банка такую услугу, как доставка этой выплаты домой", – объяснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

Видео: Сегодня

Нина Калиновская только вышла на пенсию. На карту переходит неохотно, привыкла к наличным:

"Нам, старикам, это вообще не нравится. Нужно, чтобы было, как раньше – чтобы люди на почте получали. У всех рядом есть почта. Зачем нам их банки, где мы вообще ничего не понимаем?" – сетует пенсионерка.

Читайте также: Время локдауна в Украине зачтут в страховой стаж, но не всем: какие условия

В Минсоцполитики тем временем обещают, что переоформление будет максимально безболезненным и пройдет по специальной упрощенной процедуре.

"Раньше нужно сначала было пойти в банк, оформить счет, затем эту информацию занести в Пенсионный фонд или в орган соцзащиты. Но теперь человек приходит в банк, пишет заявление, получает счет, а банк уже самостоятельно информирует Пенсионный фонд", – рассказал Музыченко.

Выбрать банк для получения выплат предлагают среди полусотни финучреждений. Тем, кто не определится в срок, выплаты начнут начислять на счет в государственном Ощадбанке. Потом его можно будет заменить на другое финучреждение.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, как снять с карточки пенсию, если в селе нет банкомата.