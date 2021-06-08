Отследили биткоины. В США вернули выкуп, который Colonial Pipeline заплатила хакерам

Американским властям и ФБР удалось отобрать у хакеров большую часть суммы. Правоохранители объяснили, как такое возможно

Отслеживание биткоинов помогло вернуть деньги Colonial Pipeline / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В США смогли вернуть большую часть биткоинов, которые компания Colonial Pipeline заплатила хакерам после кибератаки на крупнейший нефтепровод восточного побережья страны. Тогда хакеры получили 70 биткоинов. Минюст США и ФБР позже отследили переводы в крипто-кошелек группировки DarkSide и вернули 63,7 биткоина. Сейчас это около 2,3 млн долларов.

Об этом в официальном заявлении сообщило Министерство юстиции США.

Как уточнили в ФБР, кибер-злоумышленники на определенном этапе используют часть американской инфраструктуры, что и позволяет ведомству легально вернуть деньги. Так, ФБР получило "личный ключ" (пароль) для доступа к активам по адресу, куда перевели средства.

О том, был ли это аккаунт российских хакеров, в заявлении не говорится.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российская власть непричастна к кибератаке на нефтепровод в США, но хакеры, совершившие ее, скорее всего, находятся в России. Байден собирается поднять этот вопрос во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на 16 июня.

Реклама

Напомним, хакеры атаковали системы Colonial Pipeline 7 мая с помощью программы-вымогателя – они скачали и зашифровали почти 100 Гб данных. В итоге нефтепровод был полностью парализован почти на неделю, его работу начали восстанавливать только 13 мая, и то постепенно. Остановка "трубы" оказала серьезное влияние на топливный рынок США – по этому трубопроводу бензин, дизельное и реактивное топливо поставляют аж в 18 штатов.

О чем еще говорят в Украине и мире 8 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":