Версія українською
$ 28,06
33,81

Откуда берется "бодяга" на заправках? Мы объяснили схему

23 апреля, 15:12

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Теневые производители топлива наносят ущербу бюджету, потому что не платят акцизный сбор. Но еще больше страдают автовладельцы

С повышением цен на бензин в Украине активизировался теневой рынок нефтепродуктов. В стране насчитывается 2800 АЗС (40% от общего количества станций), на которых есть риск заправиться "бодягой". Среди них есть даже известные бренды.

Откуда берется топливо на таких заправках?

Читайте также: "Подзаборные" заправки: экономия или убытки для кошелька

Реклама

Эта схема вредит госбюджету, но особенно она вредит автомобилям. Все дело в присадках. Расход бензина с присадками будет, как и у качественного горючего. Динамика у автомобиля тоже не ухудшится или же ухудшится незначительно. Но быстрее появится нагар на свечах, будут проблемы с катализатором и лямбда-зондом.

Схема работает только в отсутствие жестких проверок. Как только налоговая и силовики в апреле объявили войну нелегальным АЗС – сразу начали закрываться нечистоплотные АЗС, начались перебои с топливом.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
бензин топливо нелегалы АЗС заправка нефтебазы бодяга

Источник: Сегодня

Реклама