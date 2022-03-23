Остается голодать? В банках РФ закончились деньги, россияне в отчаянии

В российских банках закончилась валюта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия испытывает острый дефицит валюты: банки перестали возвращать клиентам их депозиты. Им так и говорят: "Денег нет!".

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

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Россияне рассказывают разнообразные истории, когда пробовали забрать свои валютные депозиты (и по новым правилам имеют на это право: Центробанк агрессора разрешил возвращать депозиты до 10 тыс. долларов), но в банках утверждали, что выдать валюту не могут, потому что ее просто нет.

Одни банки выдают не больше 5 тыс. долл. (вместо 10 тыс.), не объясняя причины, другие — не больше 1,6 тыс. долл. в одни руки. В одних банках нужно записываться за месяц, чтобы прийти за наличными (и то больше 5 тыс. долл. никто не даст), а в других просто звонят по телефону, когда деньги появятся (по типу живой очереди).

Бывали ситуации, когда клиент деньги заказал в одном из банков еще в начале марта, однако, приехав в отделение в указанное время, отстояв очередь, средства свои просто не получил, даже хоть какую-то часть.

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Вместе с тем особый случай произошел с клиентом всемирно известного российского Сбербанка. У него был открытый счет в канадских долларах, поэтому сотрудники отделения предложили ему зайти в приложение и самостоятельно конвертировать средства в доллары США. Однако после этого банк, сославшись на то, что операция проведена после 9 марта, указал, что сумму выдадут в рублях.

В Сбербанке заявили, что подобные случаи "могут быть исключительно единичными и связаны с возможным недоразумением конкретными сотрудниками нового процесса". В банке уже производится проверка.

США запретили ввоз валюты в Россию

Соединенные Штаты запретили экспорт в Россию долларов США. Об этом говорится в указе президента США Джо Байдена.

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Запрещается "экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, независимо от расположения, банкнот в долларах США правительства Российской Федерации или любого лица, находящегося в Российской Федерации".

Ранее аналогичное решение принял Евросоюз и запретил поставлять в Россию банкноты евро.

Сейчас в США обсуждают законопроект для блокирования золотого запаса РФ.

Раньше мы писали, что один из крупнейших французских банков прекратил работу в РФ. Также мы рассказывали, что Россия находится на пороге масштабного кризиса из-за оттока денег из банков.