"Ощадбанку" дали добро на открытие зала игровых автоматов в киевском отеле

"Ощадбанку" разрешили открыть зал игровых автоматов. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) официально разрешила государственному "Ощадбанку" открыть зал игровых автоматов или букмекерскую контору в отеле Ramada Encore Kyiv. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, которая опубликовала соответствующий документ.

"Ощадбанк" подал в КРАИЛ заявку на получение разрешения 10 августа. Рассмотрение заявки и принятие положительного решения заняло меньше недели.

Что собой будет представлять игровое заведение:

Площадь зал – 1008 кв. м.

Заведение будет расположено на втором этаже корпуса №3 отеля (категория "четыре звезды").

Куда идут деньги от таких заведений

По состоянию на начало августа в госказну поступило больше 1 миллиарда гривен от игорного бизнеса, подсчитывают в КРАИЛ. В ведомстве уверяют, деньги пойдут в госфонд.

Средства направят на поддержку:

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медицины;

спорта;

образования;

культуры;

науки.

Кроме того, часть денег уйдет в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения.

Напомним, в апреле КРАИЛ обнародовала стоимость лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр. Чтобы официально открыть настоящее казино в Киеве, организатор должен в 10-дневный срок уплатить за лицензию 72 млн грн.

Год назад президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, который Верховная Рада приняла за месяц до этого.

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