Обманули пенсионерку: с клиентки Ощадбанка взяли деньги за бесплатную услугу

Пенсионерка заявила, что ее обманули в отделении Ощадбанка / Фото: Коллаж: Сегодня
На Ощадбанк пожаловалась пенсионерка, которой навязали платную страховку при оформлении карты киевлянина, заявив, что она обязательная.
Об этом женщина написала отзыв на специальном сайте "Минфин".
По ее словам, в одном из отделений Киева при оформлении карты киевлянина по пенсионному удостоверению ей заявили, что нужно обязательно оформить страховку за 70 грн.
Однако позже женщина выяснила, что это добровольно и оформление карты киевлянина полностью бесплатное.
"Отказаться нельзя, новое постановление, входит в пакет по оформлению карты киевлянина. Придя домой, позвонила на горячую линию., ответили. что эта страховка только добровольная. Прошу вернуть мне деньги. Скажите, есть ли совесть и стыд у сотрудников банка, обманывать пенсионера?", – говорится в отзыве.
Что ответили в Ощадбанке?
Сотрудники банка написали свой комментарий под этим отзывом и попросили прощение за сложившуюся ситуацию.
"Страхування справді не є обов'язковим. Напишіть, будь ласка, в приватні повідомлення ваше ПІБ та номер телефону", – запропонували клієнтці.
Ощадбанк и подорожание проезда в Киеве
Из-за существенного подорожания проезда в общественном транспорте Киева (до 20 грн), государственному Ощадбанку пророчат настоящий коллапс.
Все дело в том, что по карте киевлянина проезд будет стоить 12 грн, а чтобы ее оформить нужно обратится в отделение Ощадбанка с паспортом и документом про прописку.
По подсчетам, интернет-пиарщика Максима Саванецкого, такую карту захотят оформить около 1,3 млн. жителей столицы и они создадут огромную нагрузку на отделения.
"Сегодня" раньше писали, что Ощадбанк продаст проблемные кредиты украинцев на онлайн-аукционе.
Мы также сообщали, что мошенники создали фейковый сайт ПриватБанка и массово обманывают украинцев.