Новый уголок мира для туристов. SkyUp открывает прямые рейсы в Саудовскую Аравию

В авиакомпании также напомнили, какие правила въезда действуют в стране во время пандемии COVID-19

SkyUp запускает рейсы в Саудовскую Аравию. Фото: пресс-служба SkyUp

В Саудовскую Аравию украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы, которые будут выполняться из Киева и Львова. Первый рейс запланирован на 3 августа.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться по такому расписанию:

"Киев — Даммам — Киев" (с 3 августа, каждый вторник);

"Киев — Джидда — Киев" (с 8 августа, по четвергам и воскресеньям);

"Киев — Эр-Рияд — Киев" (с 4 августа, в Эр-Рияд по средам и субботам, в Киев по четвергам и воскресеньям);

"Львов — Даммам — Львов" (с 5 августа, в Даммам по четвергам, во Львов по пятницам).

Для въезда в Саудовскую Аравию вакцинированным украинцам необходимо будет зарегистрироваться на онлайн-платформе не позднее чем за 72 часа до вылета.

Также нужно будет предоставить сертификат о полном курсе вакцинации (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson). Можно будет и предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну, однако это не распространяется на детей, которым не исполнилось 8 лет.

Реклама

Для невакцинированных украинцев будут действовать такие требования:

нужно будет предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну, также не распространяется на детей;

отбыть обязательный 7-дневный "институциональный" карантин по прибытии в страну;

повторно сделать ПЦР-тест на 1-й и 7-й день пребывания на карантине.

Ранее основатель Wizz Air Йожеф Варади посоветовал SkyUp масштабироваться. Он считает, что понятие "национальная авиакомпания" уходит в прошлое.

К слову, туристы из Саудовской Аравии начали открывать для себя Украину – этому поспособствовали авиакомпании-лоукостеры. Недавно во Львове впервые сел SkyUp из этой страны: