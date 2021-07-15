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Новый уголок мира для туристов. SkyUp открывает прямые рейсы в Саудовскую Аравию

15 июля, 16:00

Юлия Ляхова

В авиакомпании также напомнили, какие правила въезда действуют в стране во время пандемии COVID-19

SkyUp запускает рейсы в Саудовскую Аравию. Фото: пресс-служба SkyUp

В Саудовскую Аравию украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы, которые будут выполняться из Киева и Львова. Первый рейс запланирован на 3 августа.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться по такому расписанию:

Для въезда в Саудовскую Аравию вакцинированным украинцам необходимо будет зарегистрироваться на онлайн-платформе не позднее чем за 72 часа до вылета.

Также нужно будет предоставить сертификат о полном курсе вакцинации (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson). Можно будет и предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну, однако это не распространяется на детей, которым не исполнилось 8 лет.

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Для невакцинированных украинцев будут действовать такие требования:

Ранее основатель Wizz Air Йожеф Варади посоветовал SkyUp масштабироваться. Он считает, что понятие "национальная авиакомпания" уходит в прошлое.

К слову, туристы из Саудовской Аравии начали открывать для себя Украину – этому поспособствовали авиакомпании-лоукостеры. Недавно во Львове впервые сел SkyUp из этой страны:

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