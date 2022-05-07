"Новая почта" оставила клиентам неожиданное послание (фото)

"Новая почта" удивила клиента необычным чеком / Фото: Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Клиент "Новой почты" показал креативное и патриотичное название на чеке и поблагодарил компанию за креатив.

Фотографию своего чека мужчина выложил в социальных сетях.

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В конце кусочка кассовой ленты "Новая почта" предлагает своим клиентам "высказывание дня" и на этот раз оно выглядело так: "Где вы были 8 лет назад? – Ели детей".

В "Новой почте" отреагировали на это забавное фото и не стали возражать, что это правда.

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"Мы делали и делаем все, что от нас зависит, иногда незаметно, но продуктивно, главное, что ради людей. Как говорится: "смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы научиться танцевать под дождем", – ответили представители компании.

Услуга "Новой почты" для переселенцев

Теперь ВПЛ могут получить свои выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН прямо в отделениях компании.

Для этого необходимо выбрать способ получения "Новая почта" при оформлении финансовой помощи. После этого вам придет код, с которым нужно:

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прийти в отделение;

сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;

назвать этот код;

показать документ, удостоверяющий личность.

Если у вас что-то не получилось или остались другие вопросы, обращайтесь на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.

Ранее "Сегодня" писали, почему клиентку возмутила посылка от "Новой почты" и рассказывали, какую услугу почтовый оператор запустил для украинцев, находящихся в Европе.