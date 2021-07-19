Низкая активность на рынке и слабые позиции по "Северному потоку – 2". Что будет с курсом доллара

На валютном рынке негативом для Украины выступает также и нарастающая напряженность на Донбассе, считают эксперты

Доллар немного упал / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Курс украинской гривны в понедельник, 19 июля, продолжает укрепляться до отметки 27,2 гривен за доллар. Так, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,3%.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Ключевое предложение валюты сохраняется со стороны аграриев, которые находятся в активной фазе отгрузок зерна нового урожая. Пока высокие цены на агропродукцию на мировых рынках позволяют компенсироватаь негатив от цен на энергоносители. Покупатели валюты, в первую очередь импортеры, пассивны. А вот нерезиденты постепенно покупают, подставляя свои котировки под аграриев", – объяснил Шевчишин.

По его словам, негативом для рынка выступает статистика, согласно которой на утро понедельника, портфель нерезидентов снизился на 570 млн. гривен. Таким образом, с начала июля нерезиденты вышли из ОВГЗ на 2,3 млрд. гривен (эквивалент почти 0,1 млрд. долларов). Более того, отток не останавливается и не замедляется, что говорит о негативных настроениях нерезидентов.

"Негативом также выступают слабые позиции и поддержка Украины в переговорах по "Северному потоку-2", вступлению в НАТО, а также нарастающая напряженность на Донбассе. Однако пока этот негатив не выплеснулся в активные покупки валюты, спекулянты в большей степени подбирают доллар на коррекции", – отметил Шевчишин.

Ожидается, что размещение Минфином ОВГЗ 20 июля покажет слабость позиций министерства по привлечению свободного капитала.

Кроме того:

20 июля вступает в силу постановление о возможности покупки валюты без валютной выручки;

21 июля ожидается погашение ОВГЗ и купоны почти на 17 млрд гривен;

22 июля будет решение по учетной ставке НБУ, которая из-за ускорения инфляции может быть повышена.

В ближайшее время гривна может укрепиться до 27,15-27,25 гривен за доллар, однако, вероятно, не на долго, и затем последует ослабление. Не исключено, что в случае активных продаж валюты НБУ выйдет на рынок с выкупом избыточного предложения.

Как сказал Вадим Иосуб, спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за неделю снизился. Также упали и средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

"На начавшейся неделе мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27,1 – 27,3 грн", – сказал Иосуб.

Напомним, в целом эксперты считают, что большинство факторов, влияющих на курс гривни к доллару, в июле будут играть на укрепление украинской валюты.