Судя по декларациям украинских политиков, они предпочитают премиум-бренды и особенно придирчивы к чистоте звука

В Украине завершилась ежегодная кампания по декларированию доходов и имущества представителями власти. Теперь началась такая же традиционная кампания по проверке подлинности деклараций.

Часто в декларациях чиновников, депутатов и других лиц, уполномоченных на выполнение властных функций, основное внимание приковано к недвижимости, машинам и зарплатам. Однако не менее интересны и сведения, которые указываются в разделе "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)".

Здесь положено перечислять все имеющееся имущество стоимостью более 100 прожиточных минимумов, то есть за прошлый год это более 202 700 грн. Причем даже те предметы, которые куплены много лет назад. Те дорогие вещи, которые указывают декларанты, позволяют понять их интересы и ценности.

Ясно, что политики редко пользуются дешевыми китайскими смартфонами и телевизорами с диагональю 14 дюймов. Но вот вопрос: а какие бренды предпочитают представители власти? В основном это, конечно, премиум-сегмент – торговые марки и бренды, которые не каждому что-то говорят.

Бренд Vertu, очевидно, канул в лету. А Louis Vuitton по-прежнему актуален. Предпочтения разные, но вот что бросается в глаза. Украинские политики не жалеют средств на здоровый образ жизни. А еще среди них много меломанов, которые выбирают самую дорогую и качественную акустику.

В тренде у политиков тренажеры TechnoGym

Это, пожалуй, хоть и нечастый вид движимого имущества, однако оно упоминается не в одной декларации. Наличие тренажеров явно говорит о любви к спорту и здоровому образу жизни владельцев. Излюбленной маркой у украинских випов, судя по всему, является Technogym. Цены на такие тренажеры стартуют от 65 тыс. гривен и доходят до миллиона. Например, беговая дорожка Technogym Run Artis Unity стоит 850 тысяч грн.

Тренажеры премиум-сегмента Technogym указали в декларациях, например, народный депутат Александр Пузанов (1 шт.), экс-глава фискальной службы Роман Насиров (2 шт.), народный депутат Вадим Столар (6 шт.: велотренажер, гребной, многофункциональный, беговая дорожка, степпер и турник).

Нардеп Сергей Левочкин упомянул о двух кардиотренажерах Technogym, а еще о двух силовых тренажерах LifeFitness, цены на которые также стартуют от 100 тыс. грн.

А абсолютным рекордсменом среди випов по любви к спорту, по нашей версии, стал народный депутат Владислав Поляк. Он задекларировал аж 18 тренажеров разных фирм: 2 мультистанции PANATTA, 4 орбитрека Intenza и 12 разных тренажеров GYM80. Примечательно, что все это разнообразие может в совокупности стоить меньше, чем один тренажер премиум-класса. У Поляка есть еще два массажных стола и солярий.

А вот у известных политиков-спортсменов Виталия Кличко и Жана Беленюка тренажеров не оказалось. По крайней мере, в декларациях их нет.

Такая беговая дорожка TechnoGym стоит как целый спортзал

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Меломаны из Верховной Рады

Из техники самое популярное, пожалуй, телевизоры. Цены на них могут расти до бесконечности, в зависимости от диагонали. Например, у хорошо известного политика времен президентства Порошенко и экс-нардепа Игоря Кононенко – Panasonic за 528 тыс. грн. Этот телевизор имеет диагональ 85 дюймов, то есть чуть больше двух метров, и весит 115 кг. Модель устаревшая, видео 4К она не поддерживает. В украинских магазинах ее в продаже уже нет. У нардепа Игоря Шевченко в декларации присутствует телевизор немецкой марки LOEWE. Никаких уточнений по этому поводу нет. Но на телевизоры этой марки с большой диагональю цены доходят до полумиллиона гривен.

Бывший депутат Вадим Столар задекларировал сразу несколько аудиосистем: SAMSUNG, YAMAHA, ROTEL, FOKAL, B&W. Вызывает особое уважение B&W – это продукт британской компании Bowers & Wilkins, которая специализируется на акустике высочайшего класса для меломанов. У депутата Олеся Довгого сразу 4 акустические системы Bang&Olufsen – датской компании, которая также специализируется на аудиосистемах высшего класса. Комплект из двух колонок Bang&Olufsen может стоить до полумиллиона гривен.

Впрочем, по-настоящему дорого стоит не акустика, а музыкальные инструменты. Они тоже есть у наших политиков. Так, мэр Киева Виталий Кличко задекларировал рояль белый Yamaha DC1A за 960 тыс. грн. Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко указал в декларации рояль SCHIMMEL, цена на которые исчисляется в миллионах гривен. Купить такой инструмент в Украине не получится. В Москве цена на рояли этой торговой марки доходят до миллиона долларов, на некоторые модели цены можно узнать только по запросу.

Нардеп-мажоритарщик Александр Бакумов отметил в декларации кабинетный рояль Gerb.Neindorf. Его колега Виктор Черный задекларировал целую коллекцию электрогитар Fender (5 штук) и коллекцию из 12 гитар ТМ Gibson. Их стоимость не указана.

Депутат Владислав Поляк, кажется, единственный из народных депутатов (не говоря о министрах) упомянул в декларации мобильный телефон Vertu 2015 года, такие раньше считались эталоном телефонной роскоши, потому что собирались вручную, часто – с использованием драгоценных металлов и камней.

Рояль SCHIMMEL, как у Порошенко, может стоить миллион долларов и дороже

Лев африканский и другие домашние питомцы премиум-сегмента

В этом году украинцев повеселила декларация члена ГО "Центр противодействоя коррупции" Александры Устиновой, которая внесла в декларацию в качестве ценного движимого имущества лаборадора Коди ("друг семьи", или "собака-тапки-погрызяка") и кота Жорика ("котик-муркотик"), а также футболку Ukraine Fuck Corruption ("первая в Украине").

Однако она не единственная, кто задекларировал "друзей семьи". Скажем, ее колега Сергей Рудык вписал в декларацию овец на 220 тыс. грн, которые, впрочем, являются собственностью жены. Также, помимо автомобилей, он упомянул собственный земснаряд.

Нардеп Константин Бондарев указал в декларации коней, кобыл и меринов разных пород в количестве 21. А депутат Харьковского горсовета Саид Джавид задекларировал льва. Лев африканский чипированный значится в разделе "Движимое имущество".

Какие еще удивительные и дорогие вещи декларируют украинские политики и чиновники, смотрите в сюжете:

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