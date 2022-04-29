Некоторых украинцев отключат от электросети – что нужно сделать прямо сейчас

Некоторых украинцев начнут отключать от электроэнергии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине обязали потребителей электроэнергии предупреждать своих поставщиков о невозможности оплачивать услуги во время военного положения. Если человек этого не сделает и долги будут накапливаться, его со временем отключат от электросети.

Соответствующее постановление приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг.

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НКРЭКУ обязала поставщиков провести разъяснительную работу среди потребителей о том, что есть возможность оплачивать счета за свет онлайн, а также подчеркнуть важность передачи показателей счетчиков.

Если нет возможности оплатить счета граждан, просят лично предупреждать об этом, иначе их начнут отключать от света.

В случае предупреждения своего поставщика, отключать от электроэнергии вас не будут пока в стране действует военное положение 30 дней после его отмены.

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Что будет с коммуналкой в мае?

В мае планировалось повысить тарифы на все виды коммунальных услуг, а плата за свет должна была вырасти еще с апреля.

Однако из-за форс-мажорной ситуации повышение тарифа решили отсрочить, в последний месяц весны украинцы будут платить за электроэнергию так:

до 250 кВт*ч (включая весь объем потребления) – 1,44 гривны за 1 кВт*ч;

более 250 кВт*ч (за весь объем потребления) – 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

О тарифах на другие коммунальные услуги читайте в нашем материале, а также узнайте, чего ждать от тарифов до конца года.