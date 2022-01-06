Некоторые украинки получат на 25% большую пенсию: кто может рассчитывать на щедрые выплаты

Размер доплаты зависит от суммы пенсии, начисленной по возрасту / Фото: Коллаж: Сегодня

Женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году, получат надбавку к пенсии. Доплата будет ежемесячной и пожизненной и может достигать 25% от размера пенсии.

Кто может получить?

Правительство ввело прибавку к пенсии, как компенсацию за увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет.

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Деньги за более поздний выход на пенсию начали компенсировать женщинам с октября 2011 года.

Размер доплаты зависит от суммы пенсии, начисленной по возрасту. Доплата в размере 2,5% была назначена за каждые шесть месяцев "просроченного" выхода на пенсию.

Отметим, что 25% доплаты получили женщины 1961 года рождения, вышедшие на пенсию в 2021 году в 60 лет.

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Переходный период на новый пенсионный возраст для женщин закончилось в прошлом году. Соответственно и доплата больше не будет расти. Тогда была введена компенсация в размере 9% от начисленной пенсии для женщин 1962 года рождения, которые выйдут на пенсию в 2022 году.

Таким образом, если женщине начислили 3000 гривен пенсии, то с доплатой она ежемесячно будет получать 3270 гривен.

Но, размер компенсации привязан не к моменту выхода на пенсию, а к году рождения женщины. То есть, украинке, родившейся в декабре 1961 года, обратившейся за пенсией в январе 2022 года, назначат доплату к пенсии в размере 25%, а не 9%.

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Как узнать онлайн о трудовом стаже?

Украинцам не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд, чтобы подать информацию о трудовом стаже. Теперь это можно узнать онлайн.

Необходимо:

заполнить записи бумажных документов (трудовой книги, военного билета, диплома, книги колхозника и т. п.), скан-копии которых будут добавлены к обращению;

проверить (заполнить) общие данные – для застрахованного лица определяются автоматически и не редактируются; для страхователя предоставляются на ручное заполнение и последующую проверку наличия лица в Реестре застрахованных лиц (РСО) и наличия трудовых отношений между страхователем и застрахованным лицом;

добавить скан-копии документов, обязательных для представления сведений о трудовой деятельности;

подписать обращение КЭП и отправить его в орган ПФУ.

Позже на веб-портале украинец может узнать о состоянии обработки его обращения, а также узнать актуальные данные о своей трудовой деятельности, которые зафиксированы в ПФУ.

Ранее мы сообщали, что власти назвали причины, по которым украинцев могут лишать пенсионных выплат,

Напомним, что несмотря на то, что в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, многие украинцы получат пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума.