Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию. Что для этого нужно

Досрочно выйти на пенсию могут мужчины старше 55 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию, если они работали на предприятиях с вредными и тяжелыми условиями труда (список № 2). Такие мужчины могут выйти на заслуженный отдых уже в 55 лет.

Об этом сообщает "Пенсионный курьер".

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Согласно закону, мужчины, которым исполнится 55 лет в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года, должны иметь не менее 29 лет страхового стажа. Из них не менее 12 лет и 6 месяцев на работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку №2.

Стаж, также, засчитывается за период обучения по специальности, предусмотренной Списком №2, и период прохождения военной службы (даже если она прерывала обучение).

Что же касается "льготного" стажа, заработанного после 21 августа 1992 года, будет учитываться по результатам проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

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Таким образом, потенциальный пенсионер должен будет вместе с обращением за назначением льготной пенсии предоставить приказ, которым утверждены результаты аттестации рабочего места.

Следующее повышение пенсий

С 1 декабря повысят пенсионные выплаты:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

За полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривни.

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Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.