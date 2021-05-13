Не пробили защиту: какие гривни не умеют подделывать фальшивомонетчики

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Фальшивомонетчикам сложно подделать украинскую валюту, поэтому по итогам 2020 года на 1 млн настоящих банкнот гривен приходилось около 5,5 поддельных купюр (в ЕС – евро три раза больше).

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Как информирует регулятор, чаще всего в 2020-м подделывали банкноты старого образца – 500 гривен 2006 года и 200 гривен 2007 года (около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот).

Банкноты нового поколения (номинала 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Нацбанк ввел в обращение в 2015-2020 годах) имеют усиленную систему защиты. В банкнотах высоких номиналов применены инновационные оптически меняющиеся элементы, которые гражданам легко проверить, а злоумышленникам – чрезвычайно сложно воспроизвести.

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Поэтому в 2020-м подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества изъятых купюр, а их качество низкое. Также по итогам прошлого года наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот по номиналам:

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100 грн – на 40%;

50 грн – на 32%;

20 грн – на 4,5%;

5 и 10 грн – на 36%.

В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассиров. Их чаще всего сбывали через учреждения торговли и быстрого питания, автозаправки и т. д.

Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (86% от общего количества изъятых банкнот);

евро (12%);

российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты в:

100 долларов (95% от общего количества изъятой валюты США);

50 и 500 евро (30% и 29% от общего количества изъятых поддельных евро);

5000 и 1000 российских рублей (74% и 26% от общего количества изъятых поддельных российских рублей).

Нацбанк напомнил, что в случае сомнений в подлинности банкнот гривны и инвалюты граждане могут бесплатно проверить их в НБУ. Если гривны настоящие – клиентам возместят всю сумму. Если банкноты иностранной валюты признают настоящими – их вернут владельцу. Поддельные банкноты изымут без возмещения и передадут Национальной полиции для расследования.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, где могут подсунуть фальшивые 200 и 500 гривен и как выявить подделку .

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