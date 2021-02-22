Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)

По Украине гуляют поддельные деньги. Чаще всего – номиналом 500 и 200 гривен. Банкноты настолько качественно сделаны, что даже под ультрафиолетом их не всегда можно распознать. Где могут подсунуть и как обнаружить фальшивку?

Реклама

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Татьяна Гаврилюк.

Соцсети пестрят объявлениями о фальшивых деньгах – с водяным знаком, защитной лентой и вдвое дешевле номинала. Обещают качественную подделку: мол, и в супермаркете не узнают, и терминалы примут.

Но на видео скорее всего – деньги настоящие. Если решитесь на заказ – получите обычные сувениры, которые ни один терминал не пропустит. В прошлом месяце киберполиции разоблачила чету, печатавшую фальшивки. И сами пользовались, и в интернете торговали.

Старший инспектор департамента киберполиции Анна Селезнева рассказывает, что заказчиками были предприниматели мелкого бизнеса – маленьких лавочек. Это те магазины, где чаще всего рассчитываются только наличными.

Реклама

Алла работала кассиром. Фальшивку подсунули ей. Пришлось отдавать 500 гривен из собственного кошелька. Фальшивые купюры трудно обнаружить даже под ультрафиолетом. Ведь и настоящие банкноты, и подделки – светятся.

Однако старший специалист отдела исследования и защиты денег Нацбанка Виталий Ковтонюк утверждает: чтобы распознать фальшивка или нет – достаточно знать три правила, банальные, но действенные.

Во-первых, на ощупь настоящая банкнота плотная. С лица гладкая, с обратной стороны шершавая.

Во-вторых, необходимо взглянуть на купюру против света. В настоящей – имеется элемент знака гривны, а у подделки он вообще отсутствует.

В-третьих, происходит оптическое изменение элемента. Настоящий – сиреневый, при смене угла зрения – он зеленый. А у подделки этого эффекта нет.

Реклама

Усомнились в подлинности купюры – попросите кассира ее заменить другой.

Если нашли такую банкноту у себя в кошельке – идите в банк. Там ее отдадут на исследование. Оно бесплатное. Если банкнота настоящая – вам ее вернут. Если фальшивка – стоимость не возместят. Зато вы с себя снимете ответственность, потому что за изготовление и распространение поддельных денег – реальный срок от 5-ти до 10-ти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Видео: Сегодня

Напомним, мошенники в Украине нашли новый подход к старой схеме обмана. Доверчивым жертвам сообщают о выигрыше машины. А чтобы не оставалось сомнений, теперь даже показывают новенький автомобиль. "Счастливчики" на радостях идут оплачивать квитанции, а в итоге остаются и без денег, и без авто.

Напомним, новости "Сегодня"" также рассказывали, как украинские водители получают липовые протоколы о штрафах.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не один, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама