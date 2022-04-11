Не пришли обещанные 6,5 тыс. грн? В ПриватБанке объяснили, стоит ли ждать денег

ПриватБанк объяснил, что делать тем, кто не получил деньги / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Некоторые украинцы, имеющие право получить 6,5 тыс. грн в качестве помощи от государства, до сих пор не получили деньги, хотя заявку подали вовремя и успешно.
В ПриватБанке объяснили, что происходит и сколько еще ждать деньги, сообщает сайт "Минфин".
Итак, последний день подачи заявок был 31 марта и далеко не все, кто запросил помощь через "Дію", получил на карту "єПідтримка" деньги.
В ПриватБанке объясняют, что деньги для этих нужд перечисляет Министерство экономики, которое не выплатило всю сумму.
"Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей", – объяснили в банке.
Клиентов успокоили, что если они подали заявку во второй половине марта и она успешно прошла, деньги они обязательно получат, но позже - когда ПриватБанк получит их из бюджета.
Напоминаем, что выплаты производятся наемным работникам и ФОП из таких областей:
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Житомирская;
- Одесская;
- Волынская;
- Киевская и Киев.
Выплаты переселенцам
В Украине вынужденным переселенцам выплатят ежемесячную помощь в размере 2000 грн (3000 грн для детей и людей с инвалидностью).
Это касается людей, которые вынуждены покинуть свой дом в областях, где ведутся активные боевые действия, и переехать в безопасные районы страны.
Для получения помощи необходимо зарегистрироваться как ВПЛ, обратившись в органы социальной защиты населения, к уполномоченному лицу общины, в ЦНАП.
Вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія". Далее необходимо подать заявку в те же учреждения и указать номер счета, на который придет помощь.
"Сегодня" также писали, как получить выплаты через Ощадбанк, и рассказывали, кто имеет право на компенсацию расходов за коммунальные услуги.