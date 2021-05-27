Назначение субсидии: е-сервис подачи документов возобновил работу

Оформить субсидии можно онлайн / Фото: Depositphotos
После того, как в Программе жилищных субсидий были изменены формы заявления и декларации для оформления помощи, в программное обеспечение е-сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" были внесены изменения, и оно возобновило работу в штатном режиме.
Об этом Минсоцполитики сообщает в своем Telegram-канале.
Министерство напомнило, что обратиться за оформлением жилищной субсидии можно любым удобным способом:
- через уполномоченных лиц территориальных громад (в том числе старостаты) и ЦНАП;
- в структурные подразделения по социальной защите населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
- заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;
- через е-сервис на сайте Минсоцполитики в разделе "Жилищные субсидии".
Органам соцзащиты населения поручено обеспечить своевременную обработку поданных с использованием е-сервиса документов в соответствии с требованиями порядка предоставления жилищных субсидий.
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Напомним, Кабмин изменил обновленные с 1 мая правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности:
- возвращают автоматическое переназначение уже оформленных выплат тем семьям, у которых нет никаких спорных имущественных моментов и других "противопоказаний" к назначении пособия;
- не будут вести учет доходов, полученных от банковских депозитов;
- увеличат до 100 тыс. грн предельный размер депозита, с которым можно будет получить помощь (было 50 тыс. грн);
- изменят правила учета жилой недвижимости – можно будет иметь больше одного объекта в собственности, если один из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам.
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