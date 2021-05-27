Версія українською
$ 27,55
33,68

Назначение субсидии: е-сервис подачи документов возобновил работу

27 мая, 16:00

Игорь Тимофеев

Сдать заявление и обновленную декларацию на назначение жилищной субсидии можно в онлайн-режиме

Оформить субсидии можно онлайн / Фото: Depositphotos

После того, как в Программе жилищных субсидий были изменены формы заявления и декларации для оформления помощи, в программное обеспечение е-сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" были внесены изменения, и оно возобновило работу в штатном режиме.

Об этом Минсоцполитики сообщает в своем Telegram-канале.

Министерство напомнило, что обратиться за оформлением жилищной субсидии можно любым удобным способом:

Реклама

Органам соцзащиты населения поручено обеспечить своевременную обработку поданных с использованием е-сервиса документов в соответствии с требованиями порядка предоставления жилищных субсидий.

Читайте также: 400 тысяч украинцев должны снова подать документы на субсидию: названы три категории

Напомним, Кабмин изменил обновленные с 1 мая правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности:

Новости на эту же тему:
документ субсидии онлайн сервис Министерство социальной политики декларация о доходах

Источник: Сегодня

Реклама