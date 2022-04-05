Наживаются на войне: как предприниматели незаконно поднимают цены на продукты

Цены на некоторые социально важные товары выросли, несмотря на регулирование / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения государство контролирует то, как предприниматели соблюдают законодательство при формировании, установлении и применении государственных регулируемых цен на определенные товары. Некоторые предприниматели, несмотря на запрет, все же повышали цены на изделия, имеющие социальную значимость.

В течение месяца цены росли на продукты питания, товары первой необходимости и горючее. Были и другие нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

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Как предприниматели нарушают правила во время войны

В Госпродпотребслужбе отмечают, что с 23 февраля по 4 апреля проводились ценовые наблюдения. В частности, на основе сообщений от потребителей о росте цен на продукты питания, товары первой необходимости, горючее, о продаже алкоголя, отсутствии расчета за безналичность и других нарушений предпринимателей.

После ценовых наблюдений служба сделала вывод, что цены на почти все продовольственные товары с конца февраля до начала апреля существенно повысились. В частности, есть следующие данные:

на хлеб пшеничный цена выросла на 28,5%;

хлеб ржано-пшеничный – 12,5%;

крупу гречневую – 25,5%;

макаронные изделия – 24,5%;

масло подсолнечное – 11,9%;

лук репчатый – 27,2%.

В службе отметили, что предпринимателей вынуждали возвращать экономически обоснованные цены, а также во время этих проверок устраняли другие нарушения.

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Сколько мы будем платить за продукты после войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, стоит ли украинцам ждать инфляцию. Об этом рассказал эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Пендзин объяснил, что цены на продукты в Украине формируются от стоимости аграрного сырья на международных рынках. До войны внутренние цены в Украине отвечали тем, что были в мире, ведь мы были крупным аграрным государством-экспортером.

Однако сейчас страна ограничила экспорт, и все зерно, собранное в прошлом году, осталось в Украине. Теперь цены в Украине не будут отвечать тем, что в мире. И значительное удорожание будет именно на тех рынках, куда мы раньше поставляли свою продукцию.

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А вот в Украине все будет более-менее в норме.

"Украина полностью обеспечена продовольствием на несколько лет, если ничего не изменится, если экспорт будет стоять мертво, и все будет оставаться как есть. Цены не сильно вызрастут, будет максимум 10-12% роста. Локально, вполне возможно, будут дефициты, связанные с логистикой. А там, где будет спокойно, где не будет боевых действий, там все будет хорошо", – отметил Пендзин.

Также мы писали, какие продукты в Украине будут дорожать в ближайшее время, и сколько стоят продукты в Италии и Германии.