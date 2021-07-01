Нарушений на 132 миллиона: в Украине начали наказывать перегруженные фуры

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за первые 9 дней работы WiM-станций – систем, вмонтированных в дорожное полотно и определяющих перегрузки дальнобойных фур, обнаружили 3849 нарушений. Станции начали работу в Украине с 16 июня.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот", ссылаясь на Минтранс и Укртрансбезопасность.

Больше всего нарушений зафиксировали на автодороге М 22 "Полтава – Александрия" возле села Подгоровка, на втором месте участок трассы Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи села Бережинка. Там зафиксировали 583 нарушения. А на третьем – автомобильная дорога М 07 "Киев – Ковель – Ягодин" возле села Загальцы – 566 нарушений.

Отметим, что сейчас станции работают в тестовом режиме. Но оценить их эффективность можно уже сейчас. Если бы штрафы выписывались владельцам фур в течение первых 9 пробных дней, то нарушения обошлись бы им в 131 801 000 гривен.

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К осени автоматическая система контроля будет отправлять нарушителям ознакомительные сообщение, но штрафы не будет начислять. Однако уже с сентября планируется полноценное введение системы в эксплуатацию.

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Наказывать будут не только водителей, но и компанию, которая осуществляет перевозки. Их будут штрафовать в диапазоне от 8500 до 51000 грн.

Напомним, что перегруженные фуры портят асфальт, особенно летом, когда он сильно разогревается. Поэтому по всей стране установлено почти полсотни комплексов "Взвешивание в движении" (Weigh-in-Motion). Это система датчиков, которые на ходу считывают вес, габариты и номерной знак транспортного средства и передают информацию в базу данных.

Ранее мы сообщали, что в ходе реализации программы "Большая стройка" в 2020 году уже было установлено 39 комплексов "Взвешивание в движении". А в 2021 году планируется построить еще 66 таких пунктов автоматического контроля веса транспортных средств.

Напомним, что ранее был зафиксирован рекордный штраф – в Киеве водителя фуры оштрафовали на 6,5 тыс. евро за перегруз.