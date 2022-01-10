Намного больше платим? В Украине изменился индекс потребительских цен

Индекс цен, в декабре, практически установился на прошлогоднем уровне / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине снова выросли цены – базовый индекс потребительских цен в декабре, по сравнению с ноябрем, вырос на 100,4%.
Об этом сообщает Госстат.
Аналитики подсчитали, что с января по декабрь 2021 года индекс потребительских цен вырос на 107,9%. Таким образом, за этот период в стране подорожали товары и услуги. А украинцам приходится намного больше платить.
Если сравнивать с прошлым годом, то индекс цен, в декабре, практически установился на прошлогоднем уровне – на 0,1% больше.
Год начался с показателя 100,3% и ежемесячно индекс рос, а в июле он упал с 100,4% до 99,0. Ну а с августа снова пошел на повышение и достиг нынешних данных.
Как его рассчитывают?
ИПЦ – это основной показатель уровня инфляции. Именно его используют для индексации выплат – в частности зарплат, пенсий, пособий.
В основном его рассчитывают в процентах по отношению к:
- предыдущему месяцу – показывает изменение цен за месяц;
- соответствующему месяцу предыдущего года – изменение цен за год;
- к декабрю прошлого года – изменение цен с начала календарного года;
Ранее мы сообщали, что в Украине ожидается заметный рост цен – инфляция может быть более 2% ежемесячно, а за квартал достичь сразу 7%.
Напомним, что в Министерстве экономики считают, что рост цен на продукты – это не результат деятельности украинского правительства, а других стран, которые борются с последствиями коронавируса.