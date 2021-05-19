Наложат и сразу отменят: США откажутся от новых санкций против Nord Stream 2 – Bloomberg

Строительство газопровода "Северный поток - 2" / Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена наложит, но немедленно отменит санкции против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим решением, сообщает агентство Bloomberg.

В отчете для Конгресса в среду, 19 мая, Госдепартамент сообщил, что компания Nord Stream 2 AG занимается подсанкционной деятельностью в соответствии с законодательством США, но администрация Байдена решила отменить санкции по соображениям национальной безопасности.

А министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен сообщил ему, что в отчете перечислены санкции против ряда организаций, а также "президентские отказы" по Nord Stream 2 AG и его исполнительному директору Маттиасу Варнигу.

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Как сообщает агентство, угрозой наложить санкции администрация Байдена пытается оказать давление на Германию, чтобы она остановила почти завершенный трубопровод. Однако последние шаги не удовлетворяют членов обеих партий в Конгрессе США, которые хотят остановить строительство трубопровода, утверждая, что это сделает европейские страны более зависимыми от России и поощряет президента РФ Владимира Путина и впредь создавать проблемы национальной безопасности США.

"Если эти отчеты верны, решение администрации об отказе от санкций посылает досадный сигнал о том, что Соединенные Штаты не готовы сделать то, что им поручил Конгресс: использовать сокрушительные санкции, чтобы остановить трубопровод, – заявляют сенаторы-республиканцы Рон Джонсон, Джон Баррассо и Тед Круз. – Такая слабость только поощряет агрессию Путина. Он не платит значительную цену за свою злонамеренную деятельность, и подобными решениями администрация Байдена только поощряет его".

Напомним, Хайко Маас подтвердил планы Байдена отменить санкции в отношении Nord Stream AG и руководства компании.

Тем временем Энтони Блинкен заявил, что позиция Вашингтона в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, Штаты по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, который способствует подрыву безопасности в регионе.

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