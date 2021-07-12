"Налог на Google": во сколько обойдется новый интернет-сбор украинцам

Рядовые граждане опасаются, что популярные соцсети, поставщики развлекательного контента и другие сервисы могут переложить расходы на их плечи

Подписки на контент могут стать дороже / Фото: НБУ, ixbt.com

Парламент принял, а президент подписал закон о налогообложении международных интернет-компаний, который СМИ сразу окрестили "налогом на Google". Однако в действительности речь идет о значительно более широком перечне компаний – начиная от YouTube и заканчивая Twitter и Facebook.

Не ляжет ли данный налог на плечи рядовых украинцев и готовы ли они платить больше за онлайн-услуги, выяснила Инна Христич для новостей "Сегодня".

Электронные услуги фактически приравняли к таким товарам, как хлеб, молоко или колбаса. Ставка НДС у нас, как известно, 20% – со следующего года такой же налог Украина обяжет платить интернет-компании, которые предоставляют платные сервисы в нашей стране и имеют более миллиона гривен выручки в год.

Этот сбор должны будут платить популярные соцсети, поставщики развлекательного контента по подписке, сервисы регистрации сайтов, производители программного обеспечения и т. д.

Украинцы настороженно обсуждают нововведение, многие боятся, что это ударит по ним – якобы из-за этого Google может прекратить предоставлять свои услуги в Украине или сделает свой сервис платным.

Чтобы выяснить, обоснованы такие опасения, "Сегодня" решили для начала наведаться в офис Google в Киеве, зарегистрированный в Украине еще с 2007 года.

Кто заплатит "за Google"

На здании нет ни вывески, ничего. Но по документам общество Google должен быть именно по этому адресу на Подоле, там корреспондент пытается пообщаться с сотрудницей офиса.

"Мы разыскиваем офис "Гугл", он юридически зарегистрирован по этому адресу. – Ну, у них все на сайте написано. – То есть, они здесь находятся? – Ну, вроде, да. Никого нет, поэтому связывайтесь по телефону, через почту. Вся информация у них", – все, чего удалось добиться.

А по телефону в комментарии отказали. В ООО "Гугл" заказывают рекламу юридические лица, поэтому оно и так платит налоги в Украине. Зато обычные пользователи и физические лица-предприниматели рассчитываются за услуги собственными карточками: и эти деньги уходят за границу, в том числе в Ирландию. Теперь с каждой такой операции Украина хочет иметь 20% НДС.

Так придется ли платить больше украинцам?

"Например, женщина-парикмахер или женщина, выполняющая заказы на маникюр и гель-лак. У нее есть сто долларов – она может рекламировать свои услуги на свой район. И это действительно будет эффективной рекламой – то для нее появятся эти дополнительные 20%. Кто-то переложит на потребителя", – объясняет Анастасия Байдаченко, директор" Бюро интерактивной рекламы Украины".

То есть если прическа или маникюр у вашего мастера немного подорожает, причиной может быть тот же "налог на Coogle".

А что будет с платными сервисами? Налоговый консультант Александра Томашевская недавно начала смотреть видео на YouTube без рекламы. Чтобы активизировать эту функцию, нужно указать банковскую карточку. Пользовательница не исключает, что с налогом вскоре цена возрастет на 20%.

"Ваши 5 долларов спишутся за границу. Будет 6 долларов, включая НДС, – 27 гривен разницы. Украинский бюджет – если свести все эти данные воедино, то должна быть значительная сумма. Но налоги всегда ложатся на конечного потребителя всех товаров, услуг и так далее", – говорит консультантка Киевского центра поддержки и развития бизнеса.

Ожидается, что только от налога на рекламу бюджет пополнится на 3 миллиарда гривен. А еще существуют мобильные приложения, программное обеспечение, платный развлекательный контент, учебные курсы вне образовательной программой – все эти электронные услуги тоже могут подорожать. Насколько существенно – будет зависеть от самих компаний.

"Некоторые сервисы даже с этим налогом останутся с такой же ценой для украинцев, как была. Этот закон не трогает ничего, что было бесплатным. Например, для пользователей Facebook, для пользователей Twitter, Google, Instagram, других платформ все останется как было – бесплатным", – утверждает Александр Борняков, замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Стремительного роста стоимости рекламы опрошенные нами эксперты также не прогнозируют. К тому же, не во всех странах подорожание произошло пропорционально налоговой нагрузке.

"На самом деле речь идет о небольших бюджеты. Например, человек тратил 100 долларов в месяц, а будет 120. Это не очень существенная разница", – говорит Анастасия Байдаченко

Для удобства нерезидентам создадут электронный кабинет на английском и позволят платить в иностранной валюте.

Интернет-гиганты не против?

Еще одна цель закона – побудить компании открывать свои представительства в Украине и вести здесь коммерческую деятельность. В Министерстве говорят, что советовались с интернет-гигантами.

"Тот же Google – он переводит расчеты с клиентами на украинскую компанию. Netflix подтвердил, что они так платят в десяти других странах, то есть для них это не является каким-то там сюрпризом. Мы знаем, что Amazon к нам приходит тоже", – говорит Александр Борняков.

Понятно, что новые налоги никого не радуют, однако это практика развитых стран, когда НДС остается в государстве. Правда, по размеру ставки Украина опередила Европу: там цифровой сбор в среднем 3-7%.

Впрочем, как скажется на кошельках украинский "налог на Google", точно станет известно, когда его начнут взимать. Дедлайн для регистрации нерезидентов – 31 марта 2022 года.

Мы также писали, что правительство хочет заставить водоканалы со старыми канализационными системами отдавать больше в бюджет, повысив налог на выбросы, однако специалисты говорят, что после этого вырастут суммы в платежках украинских граждан.